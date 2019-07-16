影／太興飛瀑媲美九寨溝 缺廁所遊客內急煞風景

2019-07-16 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣梅山鄉太興村的阿葉溪流域，經過連日大雨近期水勢豐沛，吸引許多遊客慕名前來走步道，欣賞壯盛「太興飛瀑」，稱讚不用出國就可欣賞媲美九寨溝美景，但因為飛瀑附近缺廁所，遊客內急只能找隱蔽處方便，地方居民掃不勝掃，呼籲有關單位盡速規畫廁所，地方居民願意無償提供土地。

太興村茶農簡勝郎表示，阿里山國家風景區管理處沿著溪流開闢太興飛瀑步道後，讓太興飛瀑成為遊旅業者帶團客熱門祕境，尤其最近大雨後，溪流飛瀑非常壯觀，遊覽車、自小客、機車遊客絡繹不絕，帶動地方觀光熱潮。

他說，要前往太興飛瀑步道的154─1線路旁，他提供土地開闢停車場，方便抵達步道入口，來回時程約1小時、沿途缺廁所，許多遊客長途跋涉到停車場後，就先鑽進附近茶園或隱蔽處「方便」一下，不僅影響環境也造成地方居民困擾、掃不勝掃。建議相關單位盡速在該處先設流動廁所，他也願意提供土地設公共廁所。