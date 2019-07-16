布袋前代表生前急公好義 自費鋪路身後剩2千元葬禮哀戚

2019-07-16 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



參選本屆嘉義縣議員落選的布袋鎮前鎮民代表李志榮，生前急公好義，熱心公益，將代表薪水及經營水果攤收入，幾乎都用來買瀝青補道路坑洞，還自費蓋候車亭，日前車禍過世，弟弟鎮代表李和芳整理遺物時，發現哥哥存摺只剩2000元，兩袖清風，今天上午在過溝公園前舉辦告別式，縣長翁章梁及大批鄉親都來送他最後一程，追思感他的義德，場面哀戚。

57歲獨身李志榮，平常在過溝建德宮前擺攤賣水果，熱心公益，總是開老舊貨車巡視鄉間，幫助里民大小事，除草、剪樹或清水溝，幫助弱勢民眾募款、辦理後事，爭取水利建設等，還幫忙救貓救狗 ，看到鄉間產業道路或巷弄常有坑洞，難有經費修補，將所得和鎮代薪資，大多用來買瀝青，看到道路有坑洞就修補，甚至修補到外地鄉鎮道路。

他生前說，看到老人家騎單車或機車因坑洞摔倒受傷，很不捨，因此不斷補路，希望別再摔傷，他不記得花多少錢買瀝青； 翁章梁說，李志榮自掏腰包舖路，身後只有2000元，讓人感動感念。中安里長李吉雄說，李志榮真是好代表，鄉親感念他奉獻犧牲精神。