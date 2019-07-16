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布袋前代表生前急公好義 自費鋪路身後剩2千元葬禮哀戚

2019-07-16 13:17聯合報 記者魯永明╱即時報導

參選本屆嘉義縣議員落選的布袋鎮前鎮民代表李志榮，生前急公好義，熱心公益，將代表薪水及經營水果攤收入，幾乎都用來買瀝青補道路坑洞，還自費蓋候車亭，日前車禍過世，弟弟鎮代表李和芳整理遺物時，發現哥哥存摺只剩2000元，兩袖清風，今天上午在過溝公園前舉辦告別式，縣長翁章梁及大批鄉親都來送他最後一程，追思感他的義德，場面哀戚。

57歲獨身李志榮，平常在過溝建德宮前擺攤賣水果，熱心公益，總是開老舊貨車巡視鄉間，幫助里民大小事，除草、剪樹或清水溝，幫助弱勢民眾募款、辦理後事，爭取水利建設等，還幫忙救貓救狗 ，看到鄉間產業道路或巷弄常有坑洞，難有經費修補，將所得和鎮代薪資，大多用來買瀝青，看到道路有坑洞就修補，甚至修補到外地鄉鎮道路。

他生前說，看到老人家騎單車或機車因坑洞摔倒受傷，很不捨，因此不斷補路，希望別再摔傷，他不記得花多少錢買瀝青； 翁章梁說，李志榮自掏腰包舖路，身後只有2000元，讓人感動感念。中安里長李吉雄說，李志榮真是好代表，鄉親感念他奉獻犧牲精神。

「阮攏足嘸甘也!」鄉親說，李前代表驟逝，他們都很不捨，身為長子的李前代表，有3兄弟，生前孝順父母，遽逝年邁父母不捨哀痛； 弔唁包括翁章梁、布袋鎮長陳鳳梅、議員黃金茂、蔡瑋傑、蔡信典、王啓澧、布袋鎮代會主席邱彬及鎮代表、區漁會理事長戴澤文、總幹事張正義、行政院顧問蔡長雄、立委蔡易餘服務處、縣議員姜梅紅服務處、前議員翁聰賢等到場致哀。

參選本屆嘉義縣議員落選的布袋鎮前鎮民代表李志榮告別式，縣長翁章梁上香祭拜。記者魯...
參選本屆嘉義縣議員落選的布袋鎮前鎮民代表李志榮告別式，縣長翁章梁上香祭拜。記者魯永明／攝影
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翁章梁行政院薪水
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