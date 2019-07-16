台大醫院雲林分院像迷宮 開發室內導航患者不怕迷路了

2019-07-16 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



許多民眾都曾有在醫院迷路的經驗，台大醫院雲林分院新舊大樓各棟獨立，常有患者找不到診間，院方與中研院、雲林科技大學技術合作，建置智慧醫療室內導航系統，民眾憑手機下載室內導航APP，就可輕鬆找到就醫地點。

台大雲林分院有舊醫療大樓、新醫療大樓、急診大樓、復健大樓、精神衛生大樓等5棟大樓，且各棟獨立，副院長林昭維表示，雖然醫院有就醫指引、提供清晰指標，仍有許多患者找不到就醫地點，需要熱心志工指引服務。

林昭維表示，在資訊時代，院方運用科技建置智慧醫療室內導航系統，提供創新服務，讓就醫民眾可以不求人即可準確到達就醫地點，目前建置智慧醫療室內導航系統先以門診就醫相關為主，包括新醫療大樓一樓門診區、批價掛號櫃檯、地下一樓之X光攝影室、藥局領藥處以及舊醫療大樓一、二樓的抽血站、檢查室、住院中心等地方。

雲林科技大學資訊工程系教授朱宗賢表示，室內導航系統利用安裝於天花板上的定位器，發送藍芽定位訊號，使用者透過智慧型手機接收定位訊號後，進行室內導引，定位精準度為3至5公尺，當使用者抵達廊道交叉口或大廳之前，導引APP會適時提供方向指引，包括直走、左轉、右轉等，直至使用者抵達目的地，不受看診尖峰、人潮眾多影響。

台大雲林分院醫療資訊室主任許鈞表示，智慧醫療室內導航系統除民眾門診就醫導航外，亦可運用建置醫療設備定位，醫院病房有數十種的移動性醫療設備，如電擊器、烤燈等，這些設備時常推到各病房使用，當有使用需求時，還需花費時間尋找，影響護理作業、治療延遲。