斗南農會外銷好米到澳洲 200家店鋪買得到雲林米

2019-07-16 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林斗南鎮農會在雲林縣府與雲林農產物流中心的媒合下，將外銷在地越光米等好米到澳洲雪梨及墨爾本等共10大品牌超市，未來當地200多個店鋪都能買到來自雲林的米，並帶來一年3千萬元產值。

縣長張麗善日前集結23家在地優質食品廠商、農民團體及農會，參加台北國際食品展替雲林農產品拓展銷售機會，已有業者著手跟在地接洽外銷合作，其中雲林稻米總產量與品質穩定度為全台之冠，近日將出口斗南鎮農會的優質好米到澳洲超市上架販售。

斗南鎮農會總幹事張燕容指出，斗南鎮農會已連續3年榮獲農委會公開市場抽樣競賽精饌米殊榮，斗南越光米今年也榮獲台灣地區越光米第一名，產區為農委會績優集團契作區，具有專業田間控管與輔導機制。

她說，農會為了增加雲林好米的競爭力，投資3億多元比照日本精米工場，建構具國際等級可以進行專業外銷的精米工場，這個月起每個月將固定出口2個20呎貨櫃的斗南首選好米及斗南越光米，至澳洲雪梨及墨爾本等共10大品牌超市。