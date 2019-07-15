太保花海節明年續辦 農民：太保人的驕傲

2019-07-15 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



「太保花海節一定要續辦！」嘉義太保花海節連辦多年，每年都為地方帶來數十萬觀光客，日前因活動經費被部分民代質疑，傳出可能停辦訊息，花海所在地，太保市新埤有機班日前邀集所有班員開會，一致決議要求市公所、農會要續辦。

太保農會總幹事黃麗貞說，每年為辦好花海節，農會、當地農民全數動員，辛苦不容抹煞，如果停辦真的不捨，這次農民主動開會決定明年續辦，農會將和市公所繼續協商，一定要將花海節辦得更好。

每年春節假期前後，太保市公所丶市農會都在台18線高鐵大道旁有幾米專區，種植油菜花、波斯菊作綠肥成為花海，搭配裝置藝術舉辦「太保市花海節」，吸引20到30多萬人次賞花拍照。但日前有民代質疑花海節經費，讓參與農民氣憤不已，怒斥「乾脆停辦！」

新埤有機班長章居旺表示，日前聽說農民不滿被誣賴、想停辦，他才召集班員開會討論，並邀請太保市長、農會總幹事與會聽大家心聲，會議中「砲聲隆隆」，農民都認為辦花海節是「做公益」，因為種花海必須延後一周插秧，稻穀收成總量，比同時期準時插秧種植農地約少1成。