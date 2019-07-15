親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

誰說勞退基金會破產 這筆錢一定領得到

虎尾成立第一支空中保衛隊 無人機隊升空模擬救災壯觀

2019-07-15 16:18聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣虎尾鎮公所添購無人機，在今天率先成立雲林縣第一支無人機隊，由3名擁有無人機執照的「飛行官」與清潔隊組成「空中保衛隊」災害應變小組，將投入空拍、監控、搜索、測量等任務，在汛期進行高空場勘並拍攝淹水路況、農作受災情況，掌握即時災情，爭取救災應變時間。

虎尾鎮長丁學忠說，每年5月至11月的汛期，豪雨颱風多，尤其虎尾有新舊虎尾溪及嘉南大圳濁幹線貫穿，加上極端氣候，雖有完善的整備防災，但低窪區仍常淹水成災。

為能充分掌握水情及救災，虎尾鎮公所最近添購無人機，並由清潔隊結合民間領有執照的無人機好手吳建良、吳旻璋、方俊傑組成「空中保衛隊」災害應變小組，為救災增添生力軍。

虎尾無人機隊今天正式成軍，由鎮長丁學忠擔任指揮官率領機隊成員，在虎尾多功能中心廣場舉行起飛啟航儀式，並摸擬空中救災組訓，在丁鎮長一聲令下，一架架無人機緩緩升空，機隊在空中組合成救援中隊飛往既定目標，把模擬災區的照片，快速傳回地面的電腦，指揮官再依災區現況出動救援小組，動作迅速利落。

無人機隊的啟航，為虎尾空中救災揭開序幕。丁學忠說，救災如救火，分秒必爭，這支「飛虎無人機隊」加入救災行列，可大幅縮短勘災的時間，且透過無人機傳達的訊息更為精準，可有效統合、分配救災的人力和物資，機隊的成立宛如用上帝的視角看世界，不管救災、勘查地形、環境守護，讓地面特攻隊與空中保衛隊結合，陸空兩棲部隊讓虎尾更安全。

「飛官」吳旻璋、陳建良、方俊傑的飛行年資3到5年以上，經驗豐富，尤其雲林飛友隊長的陳建良，曾多次在莿桐和北港協助民眾落水救援。

虎尾鎮公所成立雲林第一支救災無人機隊，今天啟航升空，將成為虎尾空中保衛隊。記者蔡...
虎尾鎮公所成立雲林第一支救災無人機隊，今天啟航升空，將成為虎尾空中保衛隊。記者蔡維斌／攝影
分享
無人機模擬救災，很快把災區照片傳回地面。記者蔡維斌／攝影
無人機模擬救災，很快把災區照片傳回地面。記者蔡維斌／攝影
分享
虎尾鎮長丁學忠也學習操控無人機。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮長丁學忠也學習操控無人機。記者蔡維斌／攝影
分享
虎尾鎮公所成立雲林第一支救災無人機隊，今天啟航升空，將成為虎尾空中保衛隊。記者蔡...
虎尾鎮公所成立雲林第一支救災無人機隊，今天啟航升空，將成為虎尾空中保衛隊。記者蔡維斌／攝影
分享
無人機模擬救災，很快把災區照片傳回地面。記者蔡維斌／攝影
無人機模擬救災，很快把災區照片傳回地面。記者蔡維斌／攝影
分享
虎尾鎮公所成立雲林第一支救災無人機隊，今天啟航升空，將成為虎尾空中保衛隊。記者蔡...
虎尾鎮公所成立雲林第一支救災無人機隊，今天啟航升空，將成為虎尾空中保衛隊。記者蔡維斌／攝影
分享
虎尾鎮長丁學忠感謝3位飛行官加入空中保衛機隊。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮長丁學忠感謝3位飛行官加入空中保衛機隊。記者蔡維斌／攝影
分享
無人機模擬救災，很快把災區照片傳回地面。記者蔡維斌／攝影
無人機模擬救災，很快把災區照片傳回地面。記者蔡維斌／攝影
分享

無人機豪雨颱風
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

妨礙安寧案深夜驟降近9成 台南宮廟行動公約奏效

2019-07-15 16:04

讓人感動的山豬肉不是肉！嘉大研究鄒族傳統植物

2019-07-15 15:43

雲林縣獎勵回收 廢電風扇回收可參加抽獎

2019-07-15 15:41

慈濟基金會推動庫存布再造 展現「綠實力」

2019-07-15 15:19

南女「牽君一髮」為癌友 號召大台南高中職齊響應

2019-07-15 14:50

雲嘉南最高 嘉義市汰換電動機車補助3萬

2019-07-15 14:19

李佳芬農舍違章查報程序 古坑公所：將丈量比對

2019-07-15 13:23

為家扶學子籌措助學金 北台南家扶台南郵局推助學義賣

2019-07-15 12:05

嘉義中埔也有好溫泉 學童用科學實驗推薦家鄉溫泉

2019-07-15 09:48

玉井芒果傳出劣品混充 消保官現場稽查並警告二手商

2019-07-15 07:55

百家剩1家 老戲院凋零 台南拚重生

2019-07-15 00:25

揪臉友 藝文風老戲院變觀光推手

2019-07-15 00:23

另類風水師 幫你揪吃電怪獸

2019-07-15 00:18

影／海上煙火秀超美！2019東石海之夏璀璨閉幕

2019-07-15 00:03

化製廠惡臭30年 雲縣村民揚言封廠

2019-07-14 23:52

嘉市科學168 嗨玩30款桌遊

2019-07-14 23:48

「壽陸橋」再提古蹟 南市府：視有無新證據

2019-07-14 23:37

高育仁老宅 日式庭園被破壞

2019-07-14 23:36

傳統戲院如何突圍？ 結合實體劇場、區隔市場發展社群

2019-07-14 22:02

台南老戲院凋零 昔日地標現在變這樣

2019-07-14 21:59

台南芒果日本銷售開紅盤除達標 更追加1000箱

2019-07-14 19:37

高育仁家族老宅被破壞 意外讓家族爭產內幕曝光

2019-07-14 19:12

立委蘇治芬1天踏勘8個鄉鎮 官員：苦民所苦真要有好體力

2019-07-14 18:05

嘉市科學168 現場多達30種新奇好玩的桌遊

2019-07-14 18:01

第1屆青郡盃兒童畫賽開賽 家長：畫畫比滑手機強多了

2019-07-14 16:10

土庫扶輪社送輪椅給醫院 病友：以輪傳愛落實「扶輪」

2019-07-14 16:09

台南機車排氣檢測率全台第一 靠的是這項法寶

2019-07-14 14:57

這家死豬化製廠惡臭30年 村民凍袜條要抗爭封廠

2019-07-14 12:01

嘉義東石吃巨無霸100人份蚵仔煎 看3秒剖蚵賽

2019-07-14 11:54

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

高育仁家族老宅被破壞 意外讓家族爭產內幕曝光

2019-07-14 19:12

彰基48億蓋新醫療大樓 設質子中心治療癌症

2019-07-14 18:18

有的讀書免錢還包營養午餐 屏東縣地方福利怎差那麼多

2019-07-14 19:32

台南老戲院凋零 昔日地標現在變這樣

2019-07-14 21:59

韓國瑜今天神隱一天 原來是考慮這個

2019-07-14 23:56

立委蘇治芬1天踏勘8個鄉鎮 官員：苦民所苦真要有好體力

2019-07-14 18:05

巾幗不輸鬚眉 苗栗性平出色再得金馨獎

2019-07-15 09:16

台南市中西區違停亂象多 警：加強整頓取締

2019-07-15 09:28

影／縮時拍出板橋24小時的美 他：不輸給其他城市！

2019-07-15 11:37

阻違規穿越 龍潭幹道設分隔島

2019-07-14 23:25

李佳芬農舍主建物遭質疑違建 最快今天下午丈量

2019-07-15 12:02

86歲先生嬤快樂當志工 老伴走了後她找到心靈寄託

2019-07-14 19:05

影/礁溪新飯店耍「新機」限量主題房玩花樣住了不想走

2019-07-14 22:54

支線隔音牆重置 捷運北投、新北投上下車月台異動

2019-07-15 10:37

玉井芒果傳出劣品混充 消保官現場稽查並警告二手商

2019-07-15 07:55

希望每周人潮都這麼多 東石攤商開心迎商機

2019-07-14 19:21

李佳芬農舍違章查報程序 古坑公所：將丈量比對

2019-07-15 13:23

水質不潔感染腸胃炎？ 縣府要查國民運動中心游池水質

2019-07-14 21:40

嘉義中埔也有好溫泉 學童用科學實驗推薦家鄉溫泉

2019-07-15 09:48

7/17-9/27台中來回彰化74線 施工圖秒懂怎麽走

2019-07-15 15:02

配合太平溪路堤共構工程 南王橋封橋7月明開放通車

2019-07-14 21:43

清晨5點多排隊車陣等入童玩節 遊客人數破10萬

2019-07-14 17:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top