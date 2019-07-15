虎尾成立第一支空中保衛隊 無人機隊升空模擬救災壯觀

2019-07-15 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣虎尾鎮公所添購無人機，在今天率先成立雲林縣第一支無人機隊，由3名擁有無人機執照的「飛行官」與清潔隊組成「空中保衛隊」災害應變小組，將投入空拍、監控、搜索、測量等任務，在汛期進行高空場勘並拍攝淹水路況、農作受災情況，掌握即時災情，爭取救災應變時間。

虎尾鎮長丁學忠說，每年5月至11月的汛期，豪雨颱風多，尤其虎尾有新舊虎尾溪及嘉南大圳濁幹線貫穿，加上極端氣候，雖有完善的整備防災，但低窪區仍常淹水成災。

為能充分掌握水情及救災，虎尾鎮公所最近添購無人機，並由清潔隊結合民間領有執照的無人機好手吳建良、吳旻璋、方俊傑組成「空中保衛隊」災害應變小組，為救災增添生力軍。

虎尾無人機隊今天正式成軍，由鎮長丁學忠擔任指揮官率領機隊成員，在虎尾多功能中心廣場舉行起飛啟航儀式，並摸擬空中救災組訓，在丁鎮長一聲令下，一架架無人機緩緩升空，機隊在空中組合成救援中隊飛往既定目標，把模擬災區的照片，快速傳回地面的電腦，指揮官再依災區現況出動救援小組，動作迅速利落。

無人機隊的啟航，為虎尾空中救災揭開序幕。丁學忠說，救災如救火，分秒必爭，這支「飛虎無人機隊」加入救災行列，可大幅縮短勘災的時間，且透過無人機傳達的訊息更為精準，可有效統合、分配救災的人力和物資，機隊的成立宛如用上帝的視角看世界，不管救災、勘查地形、環境守護，讓地面特攻隊與空中保衛隊結合，陸空兩棲部隊讓虎尾更安全。