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讓人感動的山豬肉不是肉！嘉大研究鄒族傳統植物

2019-07-15 15:43聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義大學台灣原住民族教育及產業發展中心，與原住民族學生資源中心，日前攜手到嘉義縣阿里山鄉新美部落，舉辦「108年度教育部高教深耕計畫─鄒族民族植物踏查營」，邀請專家、學者、地方長老，到新美部落各步道，探勘觀察鄒族植物知識，當原住民認識種在自宅旁的「山豬肉」，名字、緣由、應用，還感動掉下淚來。

嘉義大學表示，這次活動邀請嘉義縣鄒族獵人協會理事長高德生長老、國立自然科學博物館副研究員嚴新富、嘉大森林暨自然資源學系助理教授張坤城，及新美部落資深獵人楊慶榮，實際到新美部落內沙谷步道及香樟林步道，以現場探勘觀察、一問一答的方式，重現傳統鄒族植物利用的方法與知識。

張坤城說明，這次活動共記錄200多種植物，例如被稱為「山豬肉」的植物，屬於清風藤科泡花樹屬喬木，在台灣500到1000公尺中低海拔山區，植物名稱來自其樹幹橫切面，切開後有紅色汁液，就像切開山豬肉，嫩葉煮湯也呈現粉紅色、湯的味道更好喝，是台灣許多原住民重要野菜。

阿里山鄉新美村打手機鄒有機農業發展協會理事長汪惠美說，幼時家中阿嬤曾叫她去採葉子來煮湯，湯的顏色變成粉紅色，而且樹幹用刀砍下呈現紅的顏色、很像山豬肉，但大家都不知樹名，這次透過嘉大老師認識家鄉樹木，回憶起童年點點滴滴，以及兒時和阿嬤煮湯時光，真的很感動。

嘉大副學務長兼原住民中心主任陳清玉表示，此次深入阿里山鄉新美部落踏查活動猶如一個火種，希望能將踏查蒐集到的資料回饋給部落族人，協助部落文化傳承，將這些充滿故事的鄒族自然寶藏分享出去，讓更多人認識鄒族智慧。

嘉大原民中心至阿里山鄉新美部落辦理鄒族民族植物踏查。圖／嘉義大學提供
嘉大原民中心至阿里山鄉新美部落辦理鄒族民族植物踏查。圖／嘉義大學提供
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鄒族獵人協會理事長高德生長老帶領嘉大師生進行野外踏查。圖／嘉義大學提供
鄒族獵人協會理事長高德生長老帶領嘉大師生進行野外踏查。圖／嘉義大學提供
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鄒族獵人協會理事長高德生長老帶領嘉大師生進行野外踏查。圖／嘉義大學提供
鄒族獵人協會理事長高德生長老帶領嘉大師生進行野外踏查。圖／嘉義大學提供
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被稱為「山豬肉」的植物，屬於清風藤科泡花樹屬喬木，在台灣500到1000公尺中低...
被稱為「山豬肉」的植物，屬於清風藤科泡花樹屬喬木，在台灣500到1000公尺中低海拔山區。圖／嘉義大學提供
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被稱為「山豬肉」的植物，屬於清風藤科泡花樹屬喬木，在台灣500到1000公尺中低...
被稱為「山豬肉」的植物，屬於清風藤科泡花樹屬喬木，在台灣500到1000公尺中低海拔山區。圖／嘉義大學提供
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鄒族原住民嘉義
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