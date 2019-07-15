親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜「非典藍」勢力抬頭 國民黨權力結構大洗牌

史上最貪女檢已入監 職務法庭判撤職

慈濟基金會推動庫存布再造 展現「綠實力」

2019-07-15 15:19聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台灣一年產生近6萬噸舊衣服，紡織業產生數十萬噸廢布，慈濟基金會推動環保，部分分支會所設有巧藝坊，具有裁縫或手工藝背景的銀髮志工，善用中古布料或庫存布，製成各項精巧實用收納包與衣物，展現「綠實力」。

在台南下營區設廠經營成衣代工的楊守富，12年前因成衣業轉到大陸設廠，訂單逐年減少，收支入不敷出，最後工廠被迫關閉，庫存的大批布料成了垃圾，員工建議將庫存布捐給慈濟基金會資源再利用。

「慈濟以資源物命再造，解決庫存負擔與處理布料衍生的環境汙染。」擁有專業又務實的楊守富，後來東山再起，和朋友合資成衣代工，承攬百貨西褲、軍警等制服代工。

除了廠商布料須繳回，8年來共捐出140匹，相當4輛3.5噸貨車的庫存代理布與口袋布給慈濟佳里聯絡處，並由巧藝坊銀髮志工們，結合不同材質的布料拼接縫製成各式收納包與生活小物。

慈濟佳里聯絡處志工黃惠說，台南是台灣重要紡織業重鎮，每年產生的庫存布與碎布數量相當可觀，加上民眾淘汰的舊衣，這些高達數十萬噸廢布料，多以焚燒處理，產生汙染成本難以估算。以慈濟為例，各地環保教育站設有舊衣回收與惜福屋，環保志工協助消毒清洗後，提供給有需要的弱勢家庭或民眾。

他指出，除舊衣回與惜福屋外，慈濟進一步展現綠實力，全台21間巧藝坊，車布邊的拷克機、縫製的縫紉機到打版剪裁的工作檯等硬體設施，大多來自環保站回收物與廠商汰舊換新設備，經由環保志工整理維修，重新上場待命。

軟體部分，人力來自社區具有縫紉等手工技藝的婦女志工，布料來源廣泛。除環保站內回收傘布、舊衣與寢具備品外，窗簾、西服、成衣等廠商庫存布與裁減剩餘可用碎布為大宗。

台南下營經營成衣代工的楊守富(右二)，8年來共捐出140匹，相當於4輛3.5噸貨...
台南下營經營成衣代工的楊守富(右二)，8年來共捐出140匹，相當於4輛3.5噸貨車的庫存代理布與口袋布給慈濟佳里聯絡處巧藝坊。圖／慈濟基金會提供
分享
慈濟巧藝坊，硬體設施大多來自環保站回收物與廠商汰舊換新設備，重新上場待命。軟體部...
慈濟巧藝坊，硬體設施大多來自環保站回收物與廠商汰舊換新設備，重新上場待命。軟體部分，由慈濟志工或社區具有縫紉等手工技藝婦女貢獻專長。圖／慈濟基金會提供
分享
慈濟基金會展現「綠實力，除舊衣回與惜福屋外，全台21間巧藝坊，以資源物命再造，解...
慈濟基金會展現「綠實力，除舊衣回與惜福屋外，全台21間巧藝坊，以資源物命再造，解決廠商庫存負擔與處理布料衍生的環境汙染。圖／慈濟基金會提供
分享

慈濟制服
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

李佳芬農舍違章查報程序 古坑公所：將丈量比對

2019-07-15 13:23

妨礙安寧案深夜驟降近9成 台南宮廟行動公約奏效

2019-07-15 16:04

讓人感動的山豬肉不是肉！嘉大研究鄒族傳統植物

2019-07-15 15:43

雲林縣獎勵回收 廢電風扇回收可參加抽獎

2019-07-15 15:41

南女「牽君一髮」為癌友 號召大台南高中職齊響應

2019-07-15 14:50

雲嘉南最高 嘉義市汰換電動機車補助3萬

2019-07-15 14:19

為家扶學子籌措助學金 北台南家扶台南郵局推助學義賣

2019-07-15 12:05

嘉義中埔也有好溫泉 學童用科學實驗推薦家鄉溫泉

2019-07-15 09:48

玉井芒果傳出劣品混充 消保官現場稽查並警告二手商

2019-07-15 07:55

百家剩1家 老戲院凋零 台南拚重生

2019-07-15 00:25

揪臉友 藝文風老戲院變觀光推手

2019-07-15 00:23

另類風水師 幫你揪吃電怪獸

2019-07-15 00:18

影／海上煙火秀超美！2019東石海之夏璀璨閉幕

2019-07-15 00:03

化製廠惡臭30年 雲縣村民揚言封廠

2019-07-14 23:52

嘉市科學168 嗨玩30款桌遊

2019-07-14 23:48

「壽陸橋」再提古蹟 南市府：視有無新證據

2019-07-14 23:37

高育仁老宅 日式庭園被破壞

2019-07-14 23:36

傳統戲院如何突圍？ 結合實體劇場、區隔市場發展社群

2019-07-14 22:02

台南老戲院凋零 昔日地標現在變這樣

2019-07-14 21:59

台南芒果日本銷售開紅盤除達標 更追加1000箱

2019-07-14 19:37

高育仁家族老宅被破壞 意外讓家族爭產內幕曝光

2019-07-14 19:12

立委蘇治芬1天踏勘8個鄉鎮 官員：苦民所苦真要有好體力

2019-07-14 18:05

嘉市科學168 現場多達30種新奇好玩的桌遊

2019-07-14 18:01

第1屆青郡盃兒童畫賽開賽 家長：畫畫比滑手機強多了

2019-07-14 16:10

土庫扶輪社送輪椅給醫院 病友：以輪傳愛落實「扶輪」

2019-07-14 16:09

台南機車排氣檢測率全台第一 靠的是這項法寶

2019-07-14 14:57

這家死豬化製廠惡臭30年 村民凍袜條要抗爭封廠

2019-07-14 12:01

嘉義東石吃巨無霸100人份蚵仔煎 看3秒剖蚵賽

2019-07-14 11:54

請改道！ 台61線南下雲林麥寮段明起封路施工

2019-07-14 11:12

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

高育仁家族老宅被破壞 意外讓家族爭產內幕曝光

2019-07-14 19:12

彰基48億蓋新醫療大樓 設質子中心治療癌症

2019-07-14 18:18

千輛gogoro台中虹揚橋幹大事 機車瀑布湧下好壯觀

2019-07-14 16:53

有的讀書免錢還包營養午餐 屏東縣地方福利怎差那麼多

2019-07-14 19:32

最毒海岸線再獲補助3290萬 將清光剩下的9563噸廢棄物

2019-07-14 10:58

台南老戲院凋零 昔日地標現在變這樣

2019-07-14 21:59

韓國瑜今天神隱一天 原來是考慮這個

2019-07-14 23:56

立委蘇治芬1天踏勘8個鄉鎮 官員：苦民所苦真要有好體力

2019-07-14 18:05

巾幗不輸鬚眉 苗栗性平出色再得金馨獎

2019-07-15 09:16

鐵道揭密！集集小火車曾開進埔里 在地人也不知道

2019-07-14 10:48

阻違規穿越 龍潭幹道設分隔島

2019-07-14 23:25

86歲先生嬤快樂當志工 老伴走了後她找到心靈寄託

2019-07-14 19:05

影／縮時拍出板橋24小時的美 他：不輸給其他城市！

2019-07-15 11:37

李佳芬農舍主建物遭質疑違建 最快今天下午丈量

2019-07-15 12:02

影/礁溪新飯店耍「新機」限量主題房玩花樣住了不想走

2019-07-14 22:54

玉井芒果傳出劣品混充 消保官現場稽查並警告二手商

2019-07-15 07:55

支線隔音牆重置 捷運北投、新北投上下車月台異動

2019-07-15 10:37

台南市中西區違停亂象多 警：加強整頓取締

2019-07-15 09:28

希望每周人潮都這麼多 東石攤商開心迎商機

2019-07-14 19:21

水質不潔感染腸胃炎？ 縣府要查國民運動中心游池水質

2019-07-14 21:40

配合太平溪路堤共構工程 南王橋封橋7月明開放通車

2019-07-14 21:43

嘉義中埔也有好溫泉 學童用科學實驗推薦家鄉溫泉

2019-07-15 09:48

清晨5點多排隊車陣等入童玩節 遊客人數破10萬

2019-07-14 17:53

李佳芬農舍違章查報程序 古坑公所：將丈量比對

2019-07-15 13:23

台南芒果日本銷售開紅盤除達標 更追加1000箱

2019-07-14 19:37

長照不如長動 彰化縣打造不老健身房獲政府服務獎

2019-07-14 17:52

信義、仁愛國小地下停車場進度超前 林右昌：很滿意

2019-07-15 11:23

連日高溫受不了 新北河面出現大量暴斃魚

2019-07-15 12:45

馬祖夏季漁汛期 白帶魚豐收

2019-07-14 17:23

瓦磘溝綠美化 編9千萬改善水質

2019-07-14 23:47

傳統戲院如何突圍？ 結合實體劇場、區隔市場發展社群

2019-07-14 22:02

百家剩1家 老戲院凋零 台南拚重生

2019-07-15 00:25

基隆和平島 挖出聖諸教堂遺址

2019-07-14 23:19

高雄85大樓 美麗與哀愁

2019-07-14 23:36

台中豐富專案動了！定位運動產業園區加碼運動中心

2019-07-15 14:21

KAWS獨家公仔中軟展出 粉絲小豬出席剪綵

2019-07-15 14:20

影／台中甲后線自行車道啟用 騎車可欣賞忘憂谷美景

2019-07-15 11:48

居民決定執行計畫 旗山大德里民投下「神聖一票」

2019-07-15 13:09

7/17-9/27台中來回彰化74線 施工圖秒懂怎麽走

2019-07-15 15:02

土城變電所「屋內化」擬釋出0.7公頃設公園

2019-07-14 23:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top