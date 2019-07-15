慈濟基金會推動庫存布再造 展現「綠實力」

2019-07-15 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台灣一年產生近6萬噸舊衣服，紡織業產生數十萬噸廢布，慈濟基金會推動環保，部分分支會所設有巧藝坊，具有裁縫或手工藝背景的銀髮志工，善用中古布料或庫存布，製成各項精巧實用收納包與衣物，展現「綠實力」。

在台南下營區設廠經營成衣代工的楊守富，12年前因成衣業轉到大陸設廠，訂單逐年減少，收支入不敷出，最後工廠被迫關閉，庫存的大批布料成了垃圾，員工建議將庫存布捐給慈濟基金會資源再利用。

「慈濟以資源物命再造，解決庫存負擔與處理布料衍生的環境汙染。」擁有專業又務實的楊守富，後來東山再起，和朋友合資成衣代工，承攬百貨西褲、軍警等制服代工。

除了廠商布料須繳回，8年來共捐出140匹，相當4輛3.5噸貨車的庫存代理布與口袋布給慈濟佳里聯絡處，並由巧藝坊銀髮志工們，結合不同材質的布料拼接縫製成各式收納包與生活小物。

慈濟佳里聯絡處志工黃惠說，台南是台灣重要紡織業重鎮，每年產生的庫存布與碎布數量相當可觀，加上民眾淘汰的舊衣，這些高達數十萬噸廢布料，多以焚燒處理，產生汙染成本難以估算。以慈濟為例，各地環保教育站設有舊衣回收與惜福屋，環保志工協助消毒清洗後，提供給有需要的弱勢家庭或民眾。

他指出，除舊衣回與惜福屋外，慈濟進一步展現綠實力，全台21間巧藝坊，車布邊的拷克機、縫製的縫紉機到打版剪裁的工作檯等硬體設施，大多來自環保站回收物與廠商汰舊換新設備，經由環保志工整理維修，重新上場待命。