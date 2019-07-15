南女「牽君一髮」為癌友 號召大台南高中職齊響應

2019-07-15 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



台南女中「牽君一髮」為癌友募髮募款的活動已推行近3年，舉辦了五次捐髮，號召許多熱心的學生及民眾一起響應，特別是不畏颱風威脅從后里前來及橫越2/3台灣從新北市來捐髮與走踏府城的小妹妹們。然而癌症希望基金會因短缺製作假髮的經費，已公告即日起至今年底暫停收髮，因此南女中學生從7月15日到17日，將騎著單車串連大台南11所高中職齊響應，募集資金為癌友製作假髮。

為助癌友重拾美麗與自信，癌症基金會募集髮束，製作假髮提供癌友使用，目前髮量已可製作9000頂假髮，但製作費僅募得2196頂。製作一頂假髮需要3人髮束及3000元，假髮要完成，頭髮與經費缺一不可。

學務主任李宜芳表示，在一場研習中她提到這個隱憂及活動構想，大台南各高中職齊聲響應，但礙於天數跟路線規劃，這次單車募款僅進行11所交流，計有台南女中、新豐高中、新化高工、玉井商工、後壁高中、新營高中、曾文家商、北門農工、北門高中、南大附中、台南高工，各校展開不同的交流方式與接待，玉井商工與新營高中最甘心，提供住宿服務的款待。

新豐高中陳惠珍校長、率一級主管熱情迎接南女師生，歸仁區農會翁淑雲總幹事與團隊也贊助運動飲料共同響應此公益活動。新豐高中特別安排蜜蜂與生態課程來跟南女師生互動，由養蜂社指導老師吳秉諭、羅元澤與3位養蜂社學生安排查看蜂箱，一起瞭解蜜蜂生態與環境的關係。

擁有雙柴窯後壁高中得知有此活動，美工科主任台灣陶藝大師蔡坤錦，馬上捐出一只柴燒作品提供義賣，交流當日也帶領南女師生體驗拉坏與參訪窯場。位於曾文農工的軍訓教官第二聯絡處，也是南女拜訪的重點，希望未來能有合作的計畫。