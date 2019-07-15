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雲嘉南最高 嘉義市汰換電動機車補助3萬

2019-07-15 14:19聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市政府為對抗空氣污染，今天宣布，淘汰二行程機車換購電動二輪車最高補助3萬元，購買電動二輪車最高補助2萬1000元，另外針對低收及中低收入戶淘汰二行程機車，換購電動二輪車也補助到4萬3000元，皆是雲嘉南4縣市最高補助。

嘉義市長黃敏惠今天召開記者會指出，環保署今天公布去年PM2.5年平均值最嚴重縣巿前三名，依次是雲林縣、嘉義市和台南市。但嘉義市並無工業區，空汙百分之81.5都來自境外，也覺得很憂慮，為對抗空汙，建造公園等政策，希望維護更好空氣。

黃說，雖然境內污染只有18.5，但市府也很重視，其中移動污染源3到4成都是來自機車和柴油車，希望更多補助，讓大家把二行程機車汰換掉，讓嘉義市擁有更好的空氣品質。

環保局說，除了加碼補助外，首次嘗試補助民眾購買排污量低的六期機車，以實際補助幫車主減輕購車負擔。另外從今年5月起機車業如果協助宣傳並協助民眾在店裡淘汰二行程機車，除了環保署500元的獎勵金以外，市政府再加碼獎勵500元，歡迎機車業一起來減污染、拚經濟。

環保局指出，嘉義市在近2年來一舉淘汰了24811輛二行程機車，讓二行程機車比例從105年的18%大幅下降到107年的5.4%，電動二輪車經過這幾年不斷研發與改良造車技術，過去車速慢、續航力低及價格昂貴的缺點都已有長足進步。

市府這幾年也已經打好基礎，目前市區已建置90處充電站及11處電池交換站，努力打造嘉義市成名符其實的電動車天堂。

嘉義市府今天宣布加碼補助換購電動二輪車。記者李承穎／攝影
嘉義市府今天宣布加碼補助換購電動二輪車。記者李承穎／攝影
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嘉義市府今天宣布加碼補助換購電動二輪車。記者李承穎／攝影
嘉義市府今天宣布加碼補助換購電動二輪車。記者李承穎／攝影
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嘉義市府今天宣布加碼補助換購電動二輪車。記者李承穎／攝影
嘉義市府今天宣布加碼補助換購電動二輪車。記者李承穎／攝影
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