為家扶學子籌措助學金 北台南家扶台南郵局推助學義賣

2019-07-15 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



為家扶學子籌措新學期助學金，北台南家扶中心今、明兩天與台南郵局合作推出「集小愛成大愛」助學義賣活動，邀請新營、白河、佳里、學甲、善化(中山路)、永康、歸仁七大支局展開連續二天「集愛助學大作戰」，邀請各界共襄盛舉。

受惠於助學希望工程的家扶學子林韋翰，今年錄取台大地理環境資源學系，姐姐林千穎目前就讀高雄大學政治法律系，韋翰和姊姊自幼由外祖父母扶養，外祖母脊椎和膝蓋動刀數次，健康不佳，只能仰賴外祖父在紙工廠的微薄收入勉力維持一家生計。每逢註冊就是二老最頭痛的時刻。韋翰感恩表示幸有家扶助學金相助才得以繼續升學，也期望日後學成有能力時能回饋社會。

今天會中郵政總局除率先響應提供郵政寶寶、香草植物杯盤組等義賣品助家扶兒一「幣」之力外，並由新營郵局經理陳斌祺帶領員工到場關心並帶頭叫賣，盼藉由郵局拋磚引玉的帶動，籲請社會善心人士能踴躍支持家扶教育脫貧行動。

北台南家扶主任莊淑惠指出，每學期助學金是家扶學子升學之路最重要的補給站，家扶自79年起推動「助學希望工程」，集結社會力量幫助弱勢孩子安心向學，新學期預計需要籌措767萬元助學金，協助530位高中職大專生及600名中小學生圓升學夢想。