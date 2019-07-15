為家扶學子籌措助學金 北台南家扶台南郵局推助學義賣
為家扶學子籌措新學期助學金，北台南家扶中心今、明兩天與台南郵局合作推出「集小愛成大愛」助學義賣活動，邀請新營、白河、佳里、學甲、善化(中山路)、永康、歸仁七大支局展開連續二天「集愛助學大作戰」，邀請各界共襄盛舉。
受惠於助學希望工程的家扶學子林韋翰，今年錄取台大地理環境資源學系，姐姐林千穎目前就讀高雄大學政治法律系，韋翰和姊姊自幼由外祖父母扶養，外祖母脊椎和膝蓋動刀數次，健康不佳，只能仰賴外祖父在紙工廠的微薄收入勉力維持一家生計。每逢註冊就是二老最頭痛的時刻。韋翰感恩表示幸有家扶助學金相助才得以繼續升學，也期望日後學成有能力時能回饋社會。
今天會中郵政總局除率先響應提供郵政寶寶、香草植物杯盤組等義賣品助家扶兒一「幣」之力外，並由新營郵局經理陳斌祺帶領員工到場關心並帶頭叫賣，盼藉由郵局拋磚引玉的帶動，籲請社會善心人士能踴躍支持家扶教育脫貧行動。
北台南家扶主任莊淑惠指出，每學期助學金是家扶學子升學之路最重要的補給站，家扶自79年起推動「助學希望工程」，集結社會力量幫助弱勢孩子安心向學，新學期預計需要籌措767萬元助學金，協助530位高中職大專生及600名中小學生圓升學夢想。
目前距離目標仍有280萬元缺口，家扶說，除籲請社會大眾捐助愛心，也籲請民眾15、16日至台南郵局總局轄下的新營中山路、白河、佳里、學甲、善化中山路、永康、歸仁等郵局協助，給家扶兒鼓勵與打氣，北台南家扶助學郵政劃撥帳號00356321(請註明助學金)，洽詢電話（06）6324560。
留言