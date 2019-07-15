親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓蔡對決成形！ 「經濟」是2020戰局關鍵

反送中「沙田商場大亂鬥」！傳北京強硬拒絕林鄭辭職

為家扶學子籌措助學金 北台南家扶台南郵局推助學義賣

2019-07-15 12:05聯合報 記者謝進盛╱即時報導

為家扶學子籌措新學期助學金，北台南家扶中心今、明兩天與台南郵局合作推出「集小愛成大愛」助學義賣活動，邀請新營、白河、佳里、學甲、善化(中山路)、永康、歸仁七大支局展開連續二天「集愛助學大作戰」，邀請各界共襄盛舉。

受惠於助學希望工程的家扶學子林韋翰，今年錄取台大地理環境資源學系，姐姐林千穎目前就讀高雄大學政治法律系，韋翰和姊姊自幼由外祖父母扶養，外祖母脊椎和膝蓋動刀數次，健康不佳，只能仰賴外祖父在紙工廠的微薄收入勉力維持一家生計。每逢註冊就是二老最頭痛的時刻。韋翰感恩表示幸有家扶助學金相助才得以繼續升學，也期望日後學成有能力時能回饋社會。

今天會中郵政總局除率先響應提供郵政寶寶、香草植物杯盤組等義賣品助家扶兒一「幣」之力外，並由新營郵局經理陳斌祺帶領員工到場關心並帶頭叫賣，盼藉由郵局拋磚引玉的帶動，籲請社會善心人士能踴躍支持家扶教育脫貧行動。

北台南家扶主任莊淑惠指出，每學期助學金是家扶學子升學之路最重要的補給站，家扶自79年起推動「助學希望工程」，集結社會力量幫助弱勢孩子安心向學，新學期預計需要籌措767萬元助學金，協助530位高中職大專生及600名中小學生圓升學夢想。

目前距離目標仍有280萬元缺口，家扶說，除籲請社會大眾捐助愛心，也籲請民眾15、16日至台南郵局總局轄下的新營中山路、白河、佳里、學甲、善化中山路、永康、歸仁等郵局協助，給家扶兒鼓勵與打氣，北台南家扶助學郵政劃撥帳號00356321(請註明助學金)，洽詢電話（06）6324560。

為家扶學子籌措新學期助學金，北台南家扶中心今、明與台南郵局合作推出「集小愛成大愛...
為家扶學子籌措新學期助學金，北台南家扶中心今、明與台南郵局合作推出「集小愛成大愛」助學義賣，籲請各界共襄盛舉。記者謝進盛／攝影
分享
為家扶學子籌措新學期助學金，北台南家扶中心今、明與台南郵局合作推出「集小愛成大愛...
為家扶學子籌措新學期助學金，北台南家扶中心今、明與台南郵局合作推出「集小愛成大愛」助學義賣，籲請各界共襄盛舉。記者謝進盛／攝影
分享

對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

嘉義中埔也有好溫泉 學童用科學實驗推薦家鄉溫泉

2019-07-15 09:48

玉井芒果傳出劣品混充 消保官現場稽查並警告二手商

2019-07-15 07:55

百家剩1家 老戲院凋零 台南拚重生

2019-07-15 00:25

揪臉友 藝文風老戲院變觀光推手

2019-07-15 00:23

另類風水師 幫你揪吃電怪獸

2019-07-15 00:18

影／海上煙火秀超美！2019東石海之夏璀璨閉幕

2019-07-15 00:03

化製廠惡臭30年 雲縣村民揚言封廠

2019-07-14 23:52

嘉市科學168 嗨玩30款桌遊

2019-07-14 23:48

「壽陸橋」再提古蹟 南市府：視有無新證據

2019-07-14 23:37

高育仁老宅 日式庭園被破壞

2019-07-14 23:36

傳統戲院如何突圍？ 結合實體劇場、區隔市場發展社群

2019-07-14 22:02

台南老戲院凋零 昔日地標現在變這樣

2019-07-14 21:59

台南芒果日本銷售開紅盤除達標 更追加1000箱

2019-07-14 19:37

高育仁家族老宅被破壞 意外讓家族爭產內幕曝光

2019-07-14 19:12

立委蘇治芬1天踏勘8個鄉鎮 官員：苦民所苦真要有好體力

2019-07-14 18:05

嘉市科學168 現場多達30種新奇好玩的桌遊

2019-07-14 18:01

第1屆青郡盃兒童畫賽開賽 家長：畫畫比滑手機強多了

2019-07-14 16:10

土庫扶輪社送輪椅給醫院 病友：以輪傳愛落實「扶輪」

2019-07-14 16:09

台南機車排氣檢測率全台第一 靠的是這項法寶

2019-07-14 14:57

這家死豬化製廠惡臭30年 村民凍袜條要抗爭封廠

2019-07-14 12:01

嘉義東石吃巨無霸100人份蚵仔煎 看3秒剖蚵賽

2019-07-14 11:54

請改道！ 台61線南下雲林麥寮段明起封路施工

2019-07-14 11:12

學童滅火、濃煙體驗好刺激！嘉縣消防體驗營登場

2019-07-14 09:01

影／今晚看高空煙火秀！嘉義東石海之夏熱情火舞

2019-07-14 09:00

關子嶺復育10年蝴蝶成群 幕後推手李榮宗見證

2019-07-14 07:52

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

高育仁家族老宅被破壞 意外讓家族爭產內幕曝光

2019-07-14 19:12

彰基48億蓋新醫療大樓 設質子中心治療癌症

2019-07-14 18:18

千輛gogoro台中虹揚橋幹大事 機車瀑布湧下好壯觀

2019-07-14 16:53

有的讀書免錢還包營養午餐 屏東縣地方福利怎差那麼多

2019-07-14 19:32

最毒海岸線再獲補助3290萬 將清光剩下的9563噸廢棄物

2019-07-14 10:58

台南老戲院凋零 昔日地標現在變這樣

2019-07-14 21:59

韓國瑜今天神隱一天 原來是考慮這個

2019-07-14 23:56

立委蘇治芬1天踏勘8個鄉鎮 官員：苦民所苦真要有好體力

2019-07-14 18:05

傳台中托育補助跳票？ 3張圖讓你看福利不打折好康即享

2019-07-14 13:28

影／玩土豆痛痛樂 媽媽笑了兒子下一秒反應…更爆笑

2019-07-14 14:59

多納黑米祭登場 韓國瑜「放鳥」風波反而帶來人潮

2019-07-14 15:52

86歲先生嬤快樂當志工 老伴走了後她找到心靈寄託

2019-07-14 19:05

巾幗不輸鬚眉 苗栗性平出色再得金馨獎

2019-07-15 09:16

阻違規穿越 龍潭幹道設分隔島

2019-07-14 23:25

影/礁溪新飯店耍「新機」限量主題房玩花樣住了不想走

2019-07-14 22:54

玉井芒果傳出劣品混充 消保官現場稽查並警告二手商

2019-07-15 07:55

希望每周人潮都這麼多 東石攤商開心迎商機

2019-07-14 19:21

水質不潔感染腸胃炎？ 縣府要查國民運動中心游池水質

2019-07-14 21:40

支線隔音牆重置 捷運北投、新北投上下車月台異動

2019-07-15 10:37

本月又連三天36℃ 北市再發熱浪通報

2019-07-14 15:55

配合太平溪路堤共構工程 南王橋封橋7月明開放通車

2019-07-14 21:43

影╱台中寵物天堂住冷氣房游泳 還有24小時保母

2019-07-14 16:05

台南市中西區違停亂象多 警：加強整頓取締

2019-07-15 09:28

清晨5點多排隊車陣等入童玩節 遊客人數破10萬

2019-07-14 17:53

長照不如長動 彰化縣打造不老健身房獲政府服務獎

2019-07-14 17:52

台南芒果日本銷售開紅盤除達標 更追加1000箱

2019-07-14 19:37

影／縮時拍出板橋24小時的美 他：不輸給其他城市！

2019-07-15 11:37

北市動物園3D穿山甲館驚豔 親近動物雨林

2019-07-14 00:15

嘉義中埔也有好溫泉 學童用科學實驗推薦家鄉溫泉

2019-07-15 09:48

馬祖夏季漁汛期 白帶魚豐收

2019-07-14 17:23

立委選情詭譎 北市至少半數選區多強激戰

2019-07-14 13:10

傳統戲院如何突圍？ 結合實體劇場、區隔市場發展社群

2019-07-14 22:02

信義、仁愛國小地下停車場進度超前 林右昌：很滿意

2019-07-15 11:23

百家剩1家 老戲院凋零 台南拚重生

2019-07-15 00:25

台南機車排氣檢測率全台第一 靠的是這項法寶

2019-07-14 14:57

瓦磘溝綠美化 編9千萬改善水質

2019-07-14 23:47

高雄85大樓 美麗與哀愁

2019-07-14 23:36

氣溫連3天飆破36度 北市環保局發熱浪通報

2019-07-14 15:33

影╱小米甜甜圈超夯！他再做30公斤超大甜甜圈

2019-07-14 17:55

85大樓像「高」字 長谷世貿藏八卦

2019-07-14 23:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top