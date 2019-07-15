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嘉義中埔也有好溫泉 學童用科學實驗推薦家鄉溫泉

2019-07-15 09:48聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣和睦國小學童劉庭佑、溫佑靖、邱子峻、顏佳婕、趙俊瑋、曾宇賢、何季穎，為了解家鄉特色，由老師蘇儀真指導，利用課餘時間進行中崙溫泉調查，參加嘉義縣第59屆國民中小學嘉義縣科學展覽會，榮獲國小地球科學組第一名，不但成績優異，也讓更多人認識中埔鄉中崙溫泉與眾不同亮點。

和睦國小校長陳振興表示，這次科展競賽感謝主任陳勝哲，及老師蘇儀真帶學生走出校園，勇闖中埔鄉祕境，運用科學技能、結合生活經驗，將學習轉化為素養導向思考，不但符合108年新課綱，也與嘉義縣教育發展主軸「在地融合」政策契合。

學生劉庭佑表示，過去常聽說距離嘉義最近的白河溫泉，課程討論過程才發現，中埔鄉就有一處祕境溫泉區，而且距離學校不遠，經學校老師、主任協助，同學們實地探勘，溫泉主人解說後才知道，這處溫泉是中埔後山上的秘境、寶藏。

劉庭佑說，同學們將溫泉水及溫泉泥帶回檢測，發現泉水的TDS(溶解性固體總量)、pH值，及溫泉泥在保濕作用與皮膚柔軟程度功效上，中崙溫泉並不輸給關子嶺溫泉，甚至效果更佳。

溫佑靖說：今年三月大雨及418地震後，他和同學再次檢測泉質，發現溫泉的TDS值與pH值，數據變化不大，證明溫泉水品質是穩定的。

學生們還將實驗剩餘的溫泉水及溫泉泥，試種綠豆及秋葵種子，發現秋葵初期發芽生長速率明顯較快，顯示溫泉中的礦物質成分確實會影響秋葵所需的養分。另又以溫泉泥與溫泉水製造肥皂，實驗顯示溫泉皂較一般肥皂使用後的保濕度與膚質柔軟程度佳，可見溫泉皂有效加速肌膚更新代謝的作用，溫泉泥或是溫泉水可以作為天然的肥皂材料來源。

學生以溫泉泥與溫泉水製造肥皂，實驗顯示溫泉皂較一般肥皂使用後，保濕度與膚質柔軟程...
學生以溫泉泥與溫泉水製造肥皂，實驗顯示溫泉皂較一般肥皂使用後，保濕度與膚質柔軟程度佳。圖／和睦國小提供
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學生到出水口採集溫泉泥與溫泉水。圖／和睦國小提供
學生到出水口採集溫泉泥與溫泉水。圖／和睦國小提供
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和睦國小校長陳振興（左），感謝主任陳勝哲（後排右二），及老師蘇儀真（右）帶學生走...
和睦國小校長陳振興（左），感謝主任陳勝哲（後排右二），及老師蘇儀真（右）帶學生走出校園，進行中崙溫泉調查。圖／和睦國小提供
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同學們繪製中崙溫泉區地質圖。圖／和睦國小提供
同學們繪製中崙溫泉區地質圖。圖／和睦國小提供
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