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玉井芒果傳出劣品混充 消保官現場稽查並警告二手商

2019-07-15 07:55聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

南市玉井芒果果農將受損的芒果轉售經銷商，擬製成芒果加工品，卻遭二手商假藉青果之名出售給消費者，由於嚴重影響台南玉井芒果聲譽，市府相關局處昨天（14日）前往玉井稽查。

不少民眾喜歡到台南玉井青果市場買芒果，不過林姓網友六月底在臉書社團爆怨公社指出，他上月22日到市場買了幾簍芒果，回家後才發現是「攏面」，只有上層的芒果是好的，下層的芒果都是劣質品，幾乎慘不忍睹。為此台南市長黃偉哲還公開向網友道歉，黃強調認明安心標章，共同抵制不肖業者。

台南市農產運銷公司總經理林士傑表示，青果市場是開放平台，有來自玉井、大內、南化、楠西等各區域的果農和攤商，這些人不需要承租攤位，只要有安心標章，就能在市場內販售。

台南市政府馬上循網友購買的價格，與芒果上的安心標章序號找到果農，該名果農也願意賠償買到劣果的消費者。

台南市政府法制處指出，購買芒果的消費者已經辦理退貨退款，該二手商也全額退款，該起消費爭議已經和解，但市長黃偉哲仍相關局處前往稽查，消保官天率隊到玉井青果集貨場調查，並警告該名二手商，禁止再將品質不佳的芒果販售給消費者，否則依消費者保護法等相關規定查處。

法制處表示，依消費者保護法相關規定，認為確有損害消費者生命、身體、健康或財產，或確有損害之虞者，應命業者限期改善、回收或銷燬，必要時並得命企業經營者立即停止該商品經銷，或採取其他必要措施； 業者違反主管機關依消保法第36條規定所為之限期改善或停止經銷之命令者，處6萬元以上、150萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

市政府重申，市府會加強查緝不肖攤販，絕不寬貸，並請大家安心購買貼有安心標章的產品，勇於檢舉不肖業者，若有消費問題可撥打消費者服務專線1950洽詢。

台南優質玉井芒果，創造不少收入達千萬的農戶。圖／報系資料照
台南優質玉井芒果，創造不少收入達千萬的農戶。圖／報系資料照
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芒果黃偉哲

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