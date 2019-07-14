台南老戲院凋零 昔日地標現在變這樣

2019-07-14 21:59 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



看電影，曾是昔日人們主要娛樂之一；台南新營區全盛有5家戲院，鄰近鹽水4家，隨著娛樂多元凋零，目前原台南縣區僅剩麻豆戲院，上月10日逾80年公告為台南市歷史建築的麻豆電姬戲院，內部木構桌椅等設施遭包商「誤拆」，外界譁然；走尋老戲院足跡，令人感慨。

台南市政府文化局表示，文化局也會結合民間盤點、結合戲院資源，運用在藝文活動推廣上；如目前雲嘉嘉南4縣市推動的「夏至藝術節」，重新整修完成的鹽水永成戲院，已成巡迴展場場所之一，近日也前往停業多年的關廟中央戲院勘查，市區的今日、全美戲院，在藝術活動推廣上，長期以來挹注甚多經持續合作。

根據原台南縣政府出版的「南瀛戲院誌」一書，原南縣31鄉鎮市全盛時，戲院就有100多家，對照近年來影城崛起，看著老戲院起落、唏噓中，更彰顯昔日庶民文化，老戲院扮演著重要角色。

「以新營復興路『交通台』一帶為中心，方圓200公尺內走路就到，熱鬧的不得了...」5年級生老新營人「大樹」說，小時候交通台附近，就有新營、新舞台、成功、康樂、日新等5家，根本連都不用開車，相當方便；當時娛樂少，經常一整天一家看過換一家看，真的很過癮。

重回現場；新營文化街上的新營、長春街上新舞台、新營第二市場旁成功及康樂街上康樂戲院，早已拆除或成廢墟，最西側復興路上的日新戲院，仍殘存著招牌，但歇業近20年，它是新營最後一間關門的戲院，看電影，對新營人來說，「已是回憶」。

鄰近鹽水小鎮，外人很難想像；全盛時曾有永成、東文社、建新、大榮4間戲院，大都集中在康樂路上，距離僅不到200公尺，也是5年級生的「阿堡」笑說，小時候假日就是常「泡」在戲院，「看戲院就飽了！」可惜，除永成戲院整修完成，其餘3家都已拆除改建成住宅了。

善化地區戲院，早年有善化、金都、灣裡街，創立於1931年的善化戲院閒置約30年，民國104年拆除，戲院位於中山、中正路口，傳聞將興建大樓多年迄今無動靜，重返現場，仍可見昔日戲院水泥台階殘跡。