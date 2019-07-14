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立委蘇治芬1天踏勘8個鄉鎮 官員：苦民所苦真要有好體力

2019-07-14 18:05聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

立委蘇治芬「烈日操兵」帶著中央官員下鄉會勘腳步沒停歇，1天馬拉松式跑了8個鄉鎮，一口氣踏勘19處道路、水溝，路破溝崩不論大小，或破損或不安全，均和村民生活息息相關，讓中央官員見識到「苦民所苦」也要有好體力，不過，汗水換來村民的感心，官員認為也值得。

立委蘇治芬統整最近民眾的陳情案，邀請營建署、縣府、公所下鄉會勘，一口氣跑了8個鄉鎮，踏勘19處道路和排水，並系統盤點道路設計等問題逐一提出改善對策。

營建署組長張之明、元長鄉長李明明、北港前鎮長張勝智、議員蔡岳儒、黃淑鈴、顏旭懋及鎮代李素娥、李政峰多位村里長，早上9點起跑，從虎尾鎮、元長、北港、口湖、四湖、台西、東勢、麥寮，馬不停蹄地會勘，烈日當空，這站看完換下站，一位隨隊的人員私下說，「整天曬下來，都快變成人乾了…..」。

蘇治芬說，路面不平危險，水溝落差淹水，看似小事卻與民眾生活息息相關，過去總是東補一塊西補一塊，她認為需要系統性盤點與整合規劃，尤其淹水區在未整治前，應協助居民申請裝設活動式止水閥擋水，希望中央、縣府及公所合作來解決。

營建署組長張之明也提醒道路設計要和區域排水整合，改善路面也才能一併解決淹水。會勘到下午五時才結束，一天下來隨行官員累得喘吁吁，但所到之處也感受到民眾的熱情與謝意，官員認為汗水流得值。

立委蘇治芬頂著烈日偕同官員下鄉會勘，1天馬拉松式跑了8個鄉鎮，一口氣踏勘19處道...
立委蘇治芬頂著烈日偕同官員下鄉會勘，1天馬拉松式跑了8個鄉鎮，一口氣踏勘19處道路、水溝。記者蔡維斌／攝影
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立委蘇治芬頂著烈日偕同官員下鄉會勘，1天馬拉松式跑了8個鄉鎮，一口氣踏勘19處道...
立委蘇治芬頂著烈日偕同官員下鄉會勘，1天馬拉松式跑了8個鄉鎮，一口氣踏勘19處道路、水溝。記者蔡維斌／攝影
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立委蘇治芬頂著烈日偕同官員下鄉會勘，1天馬拉松式跑了8個鄉鎮，一口氣踏勘19處道...
立委蘇治芬頂著烈日偕同官員下鄉會勘，1天馬拉松式跑了8個鄉鎮，一口氣踏勘19處道路、水溝。記者蔡維斌／攝影
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立委蘇治芬頂著烈日偕同官員下鄉會勘，1天馬拉松式跑了8個鄉鎮，一口氣踏勘19處道...
立委蘇治芬頂著烈日偕同官員下鄉會勘，1天馬拉松式跑了8個鄉鎮，一口氣踏勘19處道路、水溝。記者蔡維斌／攝影
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蘇治芬淹水北港
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