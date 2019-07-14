嘉市科學168 現場多達30種新奇好玩的桌遊

2019-07-14 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市府今年度的科學168教育博覽會中首次規劃「桌遊嘉年華」、「實境解謎」及「科轉到嘉」特展，讓科學、桌遊與在地特色做結合，用遊戲方式讓孩子學習並認識在地文化與科學原理，希望能提供孩子更多不同的體驗。

科技部、科工館與嘉義市政府本月14日到16日首度合作辦理的「科轉到嘉特展」，在港坪國小活動中心隆重登場，該特展以「人工智慧」及「生技醫藥」為主題，將抽象、高難度的「前沿科技新知」轉化為具體、簡單且富有趣味性的科普素材，現場也有6個動手做關卡，完成體驗還有紀念小禮物。

今年的科學168首次舉辦「桌遊嘉年華」集合各式益智桌遊，打造桌遊年度盛會，一次體驗20到30種新奇好玩的桌上遊戲，包括體察他人情緒的「同感」，趣味與智慧兼具的「出包魔法師」，培養邏輯與決斷力的「沃塔棋」，考驗專注力的「籤籤入扣」，發展想像力與口語表達的「奇思謬想」。

就讀僑平國小三年級的學童黃晟豪和家長一起參加有趣的「傳情畫意」桌遊，在本子上畫出圖形，讓對手猜測正確答案。黃說，桌遊很好玩，要發揮想像力，「明年還會再來！」

就讀民生國中一年級的學生陳芊邑則在數學桌遊區開心地擲起骰子，在沙漏計算時間內，算出正確的數字答案。陳說，桌遊有益腦部活化，也和其他夥伴玩得很愉快。