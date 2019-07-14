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少年扮環境偵探 台江流域物種大調查回味無窮

2019-07-14 17:53聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市社區大學台江分校舉辦台江流域專題研究人文營，邀請生態及藝術專家授課， 20多名學員參加上課，並前往台江山海圳綠道，分段進行沿岸物種調查，一周下來共發現48種植物，了解台江家鄉有什麼，重新認識土地環境生態。

台南市社區大學台江分校，在今年2019台江流域專題研究人文營，安排學員各自認養山海圳綠道、曾文溪排水線流域區段，學習運用數位工具，以及生態調查方法，學習成為台江生態探索者，沿著河岸兩側，展開台江流域環境物種調查與監測。

吳姓學員說，很高興有機會成為流域探索者，做台江環境偵探，大家分工踏查監測家鄉河川溪港進行環境生態，大家初步沿著濱海公路到台江山海圳綠道起點，共計調查到48種植物，共同為建構台江流域生態暨文化資料庫而努力。

張姓學員表示，早上5點多就要起床，6點就跟著媽媽，一起到台江山海圳綠道進行物種調查，下午黃昏時再進行螃蟹調查，拿著手機拍照，實際調查台江流域物種，辨識植物等物種，十分開心。

政大研究生林惠萍指出，這一周以來陪伴學員進行台江山海圳綠道物種生態踏查，發現河岸存在的一些問題，像是垃圾、植被分布前後段差異大、無障礙空間設施不足、涼亭破損等。大家進行物種調查後，也展開「淨堤」活動，透過實際行動解決問題，學生也體認到愛護環境並不只是口號，應該是深植人們心中的環境意識和公民素養，與周遭環境良善共處，地球才能永續發展。

參加台江流域專題研究人文營學員，共發現台江山海圳綠道48種植物。圖/台南市社區大...
參加台江流域專題研究人文營學員，共發現台江山海圳綠道48種植物。圖/台南市社區大學台江分校提供
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台江社區大學認養
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