少年扮環境偵探 台江流域物種大調查回味無窮

2019-07-14 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市社區大學台江分校舉辦台江流域專題研究人文營，邀請生態及藝術專家授課， 20多名學員參加上課，並前往台江山海圳綠道，分段進行沿岸物種調查，一周下來共發現48種植物，了解台江家鄉有什麼，重新認識土地環境生態。

台南市社區大學台江分校，在今年2019台江流域專題研究人文營，安排學員各自認養山海圳綠道、曾文溪排水線流域區段，學習運用數位工具，以及生態調查方法，學習成為台江生態探索者，沿著河岸兩側，展開台江流域環境物種調查與監測。

吳姓學員說，很高興有機會成為流域探索者，做台江環境偵探，大家分工踏查監測家鄉河川溪港進行環境生態，大家初步沿著濱海公路到台江山海圳綠道起點，共計調查到48種植物，共同為建構台江流域生態暨文化資料庫而努力。

張姓學員表示，早上5點多就要起床，6點就跟著媽媽，一起到台江山海圳綠道進行物種調查，下午黃昏時再進行螃蟹調查，拿著手機拍照，實際調查台江流域物種，辨識植物等物種，十分開心。