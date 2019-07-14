第1屆青郡盃兒童畫賽開賽 家長：畫畫比滑手機強多了

2019-07-14 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣青埔教育基金會今天在北港鎮立公園舉辦第1屆「青郡盃公園寫生比賽」，吸引大批家長帶著孩子參賽，用繪筆記錄自然公園的生態美景，各組優秀作品可獲獎狀及精美禮品，不少家長說，圖畫和手機同樣彩麗繽紛，但用手畫畫比滑手機強多了。

雲林縣長張麗善新天親臨主持開賽，並和來賓動手將舞台布景當畫布盡情塗鴉，象徵美麗不留白！張麗善親自揭開「青郡盃」字樣，並期待每個人都可以是畫家！

青埔教育基金會董事長張嘉郡說，公園寫生可讓小朋友接近大自然，並觀察各種動植物樣貌，提高對生活的敏銳度及感受力，有助於孩子發揮創造力。這次也特別準備了腳踏車、色鉛筆及水彩等豐富獎品，繳交作品即可兌換一盒水彩。

張麗善也邀請來自各地的家長，繪畫結束可帶孩子順道北港一日遊，走訪朝天宮、北港工藝坊及廟街等特色景點，品嚐鴨肉飯、油飯、圓仔湯等在地小吃！

青郡盃公園寫生賽也開放現場報名，一早吸引許多家長帶小朋友參賽，來自西螺的王爸爸說，她女兒才5歲，自幼喜愛塗鴨，在媽媽指導下，對顏色的敏感度及周遭環境的觀察力都相當敏銳，同時可透過孩子的想像力，把所見所聞畫下來，這是手機學不來的東西，畫畫比滑手機強多了。