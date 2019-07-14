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台南機車排氣檢測率全台第一 靠的是這項法寶

2019-07-14 14:57聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市去年共有90萬輛機車完成排氣檢驗，到檢率達到81.9%，連續第二年獲得全台各縣市排名第一，台南是怎麼做到的？環保局表示，除了各方面作業的配合，還積極針對車主寄發類似像是「處分書」的定檢通知單加以提醒，效果相當不錯。

環保局為提升台南市機車定檢站專業檢測能力，今天在成大舉辦「108年度臺南市機車排氣檢驗站教育訓練會」，邀請臺南市機車商業同業公會、臺南市直轄市機車公會、臺南市機車定檢聯誼會、臺南市直轄市機車定檢聯誼會代表及600位專業機車排氣檢測人員共同參加。

環保局局長林淵淙表示，台南市目前機車約有128萬輛，扣除新車不必受檢，去年約有90萬輛機車需要進行排氣檢測，而實際的完成率為70 多萬輛，到檢率達81.9％，歷年新高，連續2年全國第一。而90萬輛車如果再扣除很少上路的車子，到檢率為98%，幾近百分百。

台南市是怎麼做到的？環保局指出，不只普設檢驗站，全市目前有307處，相當密集，而多數的檢驗站是機車行，環保局除了發給每檢測一輛80元的補助金給機車行，並鼓勵機車行在銷售新車或檢測時，留下車主的資料，每年環保局都會寄發通知給車主，提醒應進行排氣檢測，這個部分其他縣市不一定有做。

環保局表示，之前有做過研究，車主如果接到通知提醒，會比較記得去檢驗，而且通知又分為兩種，一種是一般的明信片，另一種則是類似車輛違規處分處的折頁式通知書，特別是後者、民眾收到以為是罰單，都會特別注意，幾乎都會馬上前往檢驗。

環保局表示，新車在出廠5年後，每年必須在發照月份前後一個月內前往檢驗，逾期將開罰500元，通常會寄發通知提醒車主已經逾期（上述的通知書），如果文到7日內還沒有檢驗，就會開罰，如果6個月內還沒檢驗，會再通知一次，如果還不檢就可開罰3000元，之後再通知再不檢，直接註銷牌照。

為減少高汙染二行程機車，環保局也祭出汰舊換新補助方案3大利多： 新增中低收入戶及四個偏遠地區(南化區、龍崎區、左鎮區及楠西區)加碼補助，最高可補助3萬元。除換購電動車外也可換購6期燃油機車，今年是淘汰二行程機車補助最後一年，呼籲車主把握機會。

台南市環保局針對逾期未進行排氣檢測的車主，主動寄發通知提醒，以提高到檢率。圖／環...
台南市環保局針對逾期未進行排氣檢測的車主，主動寄發通知提醒，以提高到檢率。圖／環保局提供
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台南市環保局針對逾期未進行排氣檢測的車主，主動寄發通知提醒，以提高到檢率。圖／環...
台南市環保局針對逾期未進行排氣檢測的車主，主動寄發通知提醒，以提高到檢率。圖／環保局提供
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