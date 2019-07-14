全國職安周關嶺健走3500人與會 黃偉哲呼籲職場安全

2019-07-14 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



配合2019全國職安周 ，台南市政府勞工局今在白河關子嶺嶺頂公園舉辦「工安百分百、平安跟著來」健走活動，吸引超過3500人參與。

這次健走從白河區關子嶺嶺頂公園經紅葉公園、閑雲橋、天梯、好漢坡、嶺頂公園，全長約4公里。勞工局也針對職業安全衛生及職災個案主動服務業務進行有獎徵答。

台南市長黃偉哲也意外現身，除應邀抽獎，同時也為七月份壽星慶生切蛋糕，活動現場民眾熱情回應，他表示，最近進入炎熱高溫的夏季，熱中暑、熱衰竭風險大幅增加，提醒夏日戶外作業勞工，記得多喝水、多休息，避免身體溫度上升引發熱中暑、熱衰竭等熱疾病。

暑假期間許多青少年會到餐飲業、加油站或工廠打工，剛到新環境加上工作經驗不足、缺少安全意識，事業單位應提供工讀生適當的個人防護具，如防滑膠鞋、耐熱手套等，上工前進行工作相關的危害告知與教育訓練，以保障工讀生安全。

勞工局長王鑫基表示，積極推動「中小企業工作環境輔導改善計畫」，成立安衛家族大廠帶小廠，協助中小事業單位做好安全衛生工作，勞工局也藉著本次健走活動主題宣導「重工安、保平安」，強化市民職業安全衛生意識。