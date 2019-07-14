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大億麗緻結合在地老戲院 邀親子動手製作電影畫板

2019-07-14 13:24聯合報 記者陳俞安╱即時報導

暑假正式開始，台南大億麗緻酒店7、8月展出『全美戲院電影文物展』讓民眾近距離欣賞電影文物及經典手繪海報，另推住房專案讓房客免費至全美戲院觀賞電影，並特別開班電影看板繪製課程，機會難得，適合親子一起參與，共度美好暑假時光。

全美戲院電影文物展於酒店1樓文化藝廊展出台南全美戲院電影文物，以懷舊的風情，還原全美戲院1960年代至今的點滴歲月。現場特別將40年歷史的電影座椅搬至現場展出，同時欣賞被視為傳統電影藝術珍稀的手繪電影海報劇照及電影放映物件，演繹全美戲院帶給台南人的記憶與文化藝術。

總經理嚴心誼表示，大億麗緻多年致力府城藝文推廣，為讓各地旅客認識在地傑出藝術家，這次特邀戲院專屬畫師-葉士賢展示經典又令人熟悉的電影繪作，讓所有走進酒店的貴賓，感受手繪看板畫的獨特魅力，喚醒記憶中經典電影畫面，並搭配住房專案及手作活動，讓民眾體驗最親民的手繪藝術。此外，葉師傅還為酒店繪製「我們與餓的距離」電影看板，並附上傳統戲院座位，以Kuso方式呈現酒店餐飲服務，到7/17前於酒店FB粉絲專頁打卡並PO展覽照於活動頁面，就有機會獲得全美電影票。

大億麗緻為支持在地老戲院，推出住房送電影票，如「暑假南漂住兩晚」住房專案平日兩晚4999元起，依房型贈電影票、一日早餐及尚軒中餐廳88折券；「搭高鐵‧遊台南 夏日童遊趣旅行」住房專案，安排入住動物主題房及贈頑皮世界動物園門票與富樂夢無毒文具，如平日12歲以下小孩入住，依房型再贈全美戲院電影票及2位小孩免費早餐，平日每房5500元起；其他指定專案加購高鐵聯票，平日12歲以下小孩入住依房型贈電影票。以上房價均含稅及服務費。

由葉師傅親自教導手繪創作技巧，全美戲院畫版手繪活動在昨天大受好評，在8/17的場次也近乎爆滿，報名費每人350元(含材料費)歡迎有興趣的大小民眾來體驗!以上詳情參閱官網或電洽(06)2135555。

小朋友在師傅帶領下，親手繪畫小飛象看版。圖／大億麗緻提供
小朋友在師傅帶領下，親手繪畫小飛象看版。圖／大億麗緻提供
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