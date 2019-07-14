這家死豬化製廠惡臭30年 村民凍袜條要抗爭封廠

2019-07-14 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣褒忠鄉新湖村和東勢鄉四美村民，不堪褒忠鄉金海龍化製廠長期散發嚴重惡臭，邀縣府和業者召開協調會，村民憤怒難耐，指化製廠說要改善，但2、30年來一騙再騙，讓大家每天過著吸臭氣的生活，除當場向縣府舉發違建廠房，並揚言將封堵化製廠大門，直到改善為止。

褒忠和東勢兩鄉民所組成「環保聯合自救會」數十名村民，今邀縣府、公所、代表會及金海龍化製廠邱姓業者召開協調會，期能解決長期惡臭擾民。主持協調會的褒忠鄉代許峰瑞說，30多年來村民飽受化製廠臭氣侵害，歷經多次抗爭，始終未獲改善，實忍無可忍。

自救會除當場向縣府舉發工廠違建，並向化製廠下最後通牒，若再不改善空汙，將採取封廠的激烈反制。

村民更接連怒斥化製廠危害地方30年，不顧村民死活。

「連吸一口新鮮空氣的權利都沒有！」村民說，化製廠一再說會改善臭氣，4年前最後一次協調，也說會改善，直到現在非但沒改善且廠房愈做愈大，村民連要吸一口乾淨空氣的權益都喪失，每天都生活在臭氣中，甚至還埋暗管排廢水汙染農田，一騙再騙，大家已無法再容忍了。

邱姓業者則再三解釋指出，並沒有要騙大家，多年來確已努力設法改善臭味，除了減少化製量並也加裝防臭設備，鄉長也曾介紹過專業人士來做，但仍無法改善，他也很莫可奈何，「只要花錢能改善的，他都願意配合去做」。

但這番話不被村民接受，自救會長許春德憤怒地說，說要改善的話早已一說再說，大家不想再聽謊話了，業者既無改善誠意，罰錢也不怕，實無再協商的必要。村民也認同，揚言近期內將發動灌漿車用混凝土封堵工廠大門。

縣府機要秘書陳志揚也當場指示建設處等單位查報違建並依法處分，同時出動監測車進行空品監測，採樣化驗若含有危害物質，依法開罰。