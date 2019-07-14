嘉義東石吃巨無霸100人份蚵仔煎 看3秒剖蚵賽

2019-07-14 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義區漁會今天在東石魚市場舉辦第9屆剖蚵大賽，參賽者3秒就剖1顆、5分鐘可剖出1公斤鮮蚵，現場還有巨無霸百人份蚵仔煎、虱目魚丸湯、鱸魚湯、蚵捲、花枝排、炸鯛魚片、海鮮粥等免費吃，到場參加活動民眾笑著說，「看活動、吃好飽！」

嘉義縣東石鄉是蚵仔故鄉，所生產蚵仔品質佳、味道鮮美，被稱為東石「牛奶蚵」，嘉義區漁會為推展蚵文化，每年舉辦剖蚵大賽、請遊客吃巨無霸蚵仔煎，至今已成地方盛事，今年共有男、女、高齡、新住民及校園組近300人參賽，周邊各國小都組隊參加。

「 巨無霸蚵仔煎只有東石有！」嘉義縣海龍園餐廳負責製作巨無霸蚵仔煎，員工蔡翔傑表示，一份巨無霸蚵仔煎要用20台斤蚵肉，至少要2個人才能合作煎出，每份可供百人食用。

去年剖蚵亞軍王玉環，今年再次參賽要拚金牌，她剖蚵手法俐落，聽到哨音響起，立即拿起蚵殼、持蚵刀在殼縫挑轉剖出蚵肉拋入水盆，現場主持人直說「超厲害，頗具冠軍相 ！」