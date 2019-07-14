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學童滅火、濃煙體驗好刺激！嘉縣消防體驗營登場

2019-07-14 09:01聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣消防局「2019來去PARTY一夏」消防夏令營昨天登場，嘉義縣長翁章梁、消防局長呂清海等帶領學童一同參與消防訓練、體驗滅火、避難求生方法，藉由實際體驗，認識消防安全知識，也進一步體會消防人員的英勇救災。

嘉義縣消防局今年共舉辦三梯次消防夏令營活動，除了昨天在縣消防局舉辦第一梯次，本月17、18日在吳鳳科技大學、本月21日在竹崎國小，針對國小 3 至 6 年級學童，設計各種消防體驗、防災避難教育活動，因為活動太受歡迎，在暑假前即即招生額滿。

昨天的活動共有 51位學童參加，消防局邀請大專院校學生 13 人擔任小隊輔，其中 2 位謝沅錡、蔡政宏還是多年前曾參與嘉義縣消防局夏令營學童，此次帶領學童學習消防知識，充分展現了「消防師徒制 」經驗傳承的精神。

翁章梁昨天也到場與學童互動，提出消防安全常識問題，並與學童們一起體驗消防救災課程，其中包含乘坐消防雲梯車、繩索斜降、消防栓射水操作以及模擬火場濃煙體驗與避難逃生方法。

呂清海表示，這次消防夏令營有消防雲梯車體驗、初期火災搶救要領操作、模擬火場濃煙體驗、避難逃生方法，教導心肺復甦術等7門課程，並提供衛生局口腔衛生、視力保健宣導。期盼學童在快樂學習中，獲得正確防災知識。

嘉義縣消防夏令營昨天登場，嘉義縣長翁章梁（後左起）、消防局長呂清海帶領學童一同參...
嘉義縣消防夏令營昨天登場，嘉義縣長翁章梁（後左起）、消防局長呂清海帶領學童一同參與消防訓練。圖／嘉義縣消防局提供
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嘉義縣消防夏令營昨天登場，嘉義縣長翁章梁、消防局長呂清海帶領學童一同參與消防訓練...
嘉義縣消防夏令營昨天登場，嘉義縣長翁章梁、消防局長呂清海帶領學童一同參與消防訓練。圖／嘉義縣消防局提供
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嘉義縣消防夏令營昨天登場，嘉義縣長翁章梁（左）、消防局長呂清海（右）帶領學童一同...
嘉義縣消防夏令營昨天登場，嘉義縣長翁章梁（左）、消防局長呂清海（右）帶領學童一同參與消防訓練。圖／嘉義縣消防局提供
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嘉義縣消防夏令營昨天登場，嘉義縣長翁章梁（中）、消防局長呂清海（左）帶領學童一同...
嘉義縣消防夏令營昨天登場，嘉義縣長翁章梁（中）、消防局長呂清海（左）帶領學童一同參與消防訓練。圖／嘉義縣消防局提供
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