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影／今晚看高空煙火秀！嘉義東石海之夏熱情火舞

2019-07-14 09:00聯合報 記者卜敏正╱即時報導

「2019東石海之夏」昨晚邀請到國內外獲獎無數的「Coming True Fire Group即將成真火舞團」演出火舞鬥焰秀，國際級的表演吸引全場目光。縣長翁章梁、議員劉雅文及林緗亭等人，都到場享受火舞熱力，讓東石漁人碼頭氣氛火到最高點。今天是2019海之夏最終章，現場除了有阿卡貝拉演出，還有15分鐘中高空煙火秀，千萬別錯過。

2019海之夏在7月6、7日及13、14日總計為期四天，每場皆吸引國內外上萬名遊客參與。昨天活動邁入第三天，除了有適合全家大小的互動遊戲外，晚會的最高潮祭出「Coming True Fire Group即將成真火舞團」，由10多位專業的表演者所組成，團魂以「不想成為台灣之光，為台灣守著一把火」為精神訴求。

即將成真火舞團表示，這次特地為東石海之夏編排全新劇碼「火爾摩沙傳奇 the legend of Firemosa」，以十六世紀初為時代背景，來自葡萄牙的水手「哈雷路亞」，航行到了險來到了傳說之島Firemosa，登上島探險，觸怒島上原住民「火焰一族」，展開一連串的火焰大冒險，精湛節目設計及出神入化演出，讓現場觀眾驚呼聲不斷。

翁章梁說，今晚閉幕式縣政府加碼演出，施放15分鐘的煙花艷海煙火秀。下午也有「台啤豪爽試飲」、「板陶窯壓模DIY」、「嘉有勇士趣味闖關」，以及網美最愛的打卡景點「台誌美嘉人裝置藝術」，歡迎遊客來到嘉義東石吹海風、看煙火、吃海鮮，享受今年夏日最「嘉」的旅遊盛宴。

「2019東石海之夏」昨晚邀請「Coming True Fire Group即將...
「2019東石海之夏」昨晚邀請「Coming True Fire Group即將成真火舞團」，演出火舞鬥焰秀，國際級的表演吸引全場目光。圖／嘉義縣政府提供
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「2019東石海之夏」昨晚邀請「Coming True Fire Group即將...
「2019東石海之夏」昨晚邀請「Coming True Fire Group即將成真火舞團」，演出火舞鬥焰秀，國際級的表演吸引全場目光。圖／嘉義縣政府提供
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「2019東石海之夏」昨晚邀請「Coming True Fire Group即將...
「2019東石海之夏」昨晚邀請「Coming True Fire Group即將成真火舞團」，演出火舞鬥焰秀，國際級的表演吸引全場目光。圖／嘉義縣政府提供
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「2019東石海之夏」昨晚邀請「Coming True Fire Group即將成真火舞團」，演出火舞鬥焰秀，國際級的表演吸引全場目光。圖／嘉義縣政府提供
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「2019東石海之夏」昨晚邀請「Coming True Fire Group即將成真火舞團」，演出火舞鬥焰秀，國際級的表演吸引全場目光。圖／嘉義縣政府提供
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