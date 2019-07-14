關子嶺復育10年蝴蝶成群 幕後推手李榮宗見證

2019-07-14 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



「只要在對的地方種對植物，蝴蝶就來了。」台南市關仔嶺紫斑蝶復育10年有成，從無到有如今蝴蝶成群，國小老師李榮宗是幕後重要的推手，李榮宗表示，西拉雅推動蝴蝶生態觀光，但他關心的是生態教育，他和台灣紫斑蝶生態保育學會志工，在蝴蝶遊樂園活動期間擔任導覽志工，教導遊客要如何與蝴蝶相處，才不會傷害牠們。

西拉雅國家風景區「蝴蝶遊樂園」生態旅遊活動連續7周在關子嶺嶺頂公園登場，每個周六及周日都有活動，西拉雅管理處從民國98年起就開始積極營造蝴蝶生態環境，復育紫斑蝶，今年結合台灣紫斑蝶生態保育協會及關子嶺業者，在大關子嶺地區共種植蜜源植物高士佛澤蘭約7500棵，擴大營造蝴蝶棲地及辦理蝴蝶遊樂園活動。

西拉雅國家風景區管理處長許主龍表示，關子嶺是紫斑蝶遷移的重要「蝶道」，但曾因環境遭到破壞而難見蝶蹤，根據國際學者研究，紫斑蝶在飛行20公里才會停下來休息覓食，每年6月至10月從茂林出發往北遷移，約飛20公里就是關仔嶺，所以在10年前推動在關仔嶺紅葉公園一帶廣植蜜源植物高士佛澤蘭，果然紫斑蝶就來了。

幕後推手李榮宗說，他從小在山區長大，對環境生態變化很敏感，在鹽水國小任教時，帶著學生做生態觀察，後來跟學生說不如把所學，透過簡單的營造及保育作為，見證從無到有，當時的西拉雅風景區管理處處長陳昱宏與課長伍哲宏找上他們簽約，把關仔嶺紅葉公園當成基地來營造，結果蝴蝶來得比想像還多。