科學168 大人小孩動手做、創客科普在我「嘉」

2019-07-14 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市「科學168教育博覽會」即日起到16日展開，活動內容更勝以往，會場除了規畫一直以來備受歡迎的科學闖關攤位、科普教室外，今年更新設「創客教室」及「創客作品展」等內容，一起激發孩子們的創意與想像，嘉義市長黃敏惠歡迎全家大小一起到嘉義市港坪運動公園體驗科學，度過一個歡樂又知性的暑假。

嘉義市教育處表示，往往暑假家長不知道要如何安排孩子的時間，擔心孩子沉溺3C產品，所以市府每年暑假舉辦「科學168教育博覽會」，今年提供28種、116場次的科普教室課程外，更新增設「創客教室」課程，要讓孩子及市民朋友們的科學體驗更晉一級。

「創客教室」課程是以嘉義市3所自造教育及科技中心的創客課程做延伸，加入科技化產品為元素，提供程控無人機、程控自走車、平衡車機器人、升降梯及仿生機器人，5種共29場次的課程，這些都是需要孩子動手實作，且具有啟發性的課程，適合年齡為國小四年級至國中二年級學生。

教育處說，歡迎年齡較小的孩子由家長陪同一起參與，大人小孩一起動手玩科學，不只讓孩子學習到科學的奧妙，也讓家長和孩子在快樂中共創美好的回憶。