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東石海之夏火舞鬥焰秀觀眾嗨翻天火到最高點

2019-07-13 23:51聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣2019東石海之夏今晚在漁人碼頭表演，邀請國內外獲獎無數的「Coming True Fire Group即將成真火舞團」演出火舞鬥焰秀，舞團特地編排全新劇碼「火爾摩沙傳奇 」，國際級表演吸睛，精湛節目設計及出神入化的演出，讓現場觀眾驚呼聲不斷。

海之夏6、7日及13、14日連續2個周休登場，今天第三天，晚會最高潮由即將成真火舞團國際級表演，舞團由10多名專業表演者組成，團魂以「不想成為台灣之光，為台灣守著一把火」做精神訴求，全新劇碼以16世紀初為時代背景，來自葡萄牙的水手「哈雷路亞」航行到了險惡的台灣海峽，歷經重重難關，終於來到了傳說之島Firemosa。

他們好奇登上島探險，卻觸怒了這座島上的原住民「火焰一族」，因而展開一連串的火焰大冒險，精湛的節目設計及出神入化的演出，讓現場觀眾驚呼聲不斷，縣長翁章梁感謝即將成真火舞團帶來全新編排演出。

明天海之夏最終章，現場除有阿卡貝拉的演出，還有15分鐘的中高空煙火秀，千萬別錯過，明天閉幕，縣政府加碼演出，讓民眾看得過癮，下午有「台啤豪爽試飲」、「板陶窯壓模DIY」、「嘉有勇士趣味闖關」，以及網美最愛的打卡景點「台誌美嘉人裝置藝術」，連串全家大小互動，歡迎遊客來東石吹海風、看煙火、吃海鮮，享受今夏最「嘉」旅遊盛宴。

嘉義縣2019東石海之夏今晚在漁人碼頭表演活動，邀請國內外獲獎無數的「Comin...
嘉義縣2019東石海之夏今晚在漁人碼頭表演活動，邀請國內外獲獎無數的「Coming True Fire Group即將成真火舞團」演出火舞鬥焰秀。圖／縣府提供
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嘉義縣2019東石海之夏今晚在漁人碼頭表演活動，邀請國內外獲獎無數的「Comin...
嘉義縣2019東石海之夏今晚在漁人碼頭表演活動，邀請國內外獲獎無數的「Coming True Fire Group即將成真火舞團」演出火舞鬥焰秀。圖／縣府提供
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嘉義縣2019東石海之夏今晚在漁人碼頭表演活動，邀請國內外獲獎無數的「Coming True Fire Group即將成真火舞團」演出火舞鬥焰秀，表演結束，縣長翁章梁(中)帶來賓與表演團員開心合拍 。圖／縣府提供
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嘉義縣2019東石海之夏今晚在漁人碼頭表演活動，邀請國內外獲獎無數的「Comin...
嘉義縣2019東石海之夏今晚在漁人碼頭表演活動，邀請國內外獲獎無數的「Coming True Fire Group即將成真火舞團」演出火舞鬥焰秀。圖／縣府提供
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嘉義縣2019東石海之夏今晚在漁人碼頭表演活動，邀請國內外獲獎無數的「Coming True Fire Group即將成真火舞團」演出火舞鬥焰秀。圖／縣府提供
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