臺南天文嘉年華今晚開幕 天文鐘、月球攝影棚民眾驚艷

2019-07-13 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



「2019臺南天文嘉年華」活動今晚在台南市大內區南瀛天文館開幕。為紀念阿姆斯壯登月50周年及福爾摩沙衛星七號發射升空，活動除了推出造型天文鐘、月球攝影棚可以體驗月球漫步，還有8隻復刻天文望遠鏡模型等意象布置。市長黃偉哲到場感受天文的奧秘與魅力，也邀請大家「趁暑假期間前來體驗航向月球的冒險旅程」。

黃偉哲感謝許多為南瀛天文館默默出錢、出力的志工，雖然早上下大雨，下午就出太陽了，他說，感謝天公作美，不然活動就得取消了。

黃偉哲說，感嘆天候多變，也讚歎大自然的偉大，人類之於大自然或整個宇宙真的是太渺小了。市府舉辦天文嘉年華即是希望讓大家知道大自然的無垠的力量，藉此機會也呼籲各界一定要致力於保護、愛護環境，減少環境的破壞，才能與大自然和平永續共處。

天文嘉年華開幕之夜，南瀛天文館特別與成功大學無人機團隊合作，在美麗的夜空運用50台無人機展出銀河、高倍數望遠鏡、行星群、福衛7號等圖樣的燈光秀，現場大小民眾看得驚呼連連，紛紛拿出手機拍攝紀念。

南瀛天文館表示，館內也規劃了福衛七號特展，讓民眾能一窺國家重大太空計畫的真實樣貌，開幕之夜精心規劃天文科學攤位體驗、飛月美味集市、3D球幕新片「極地企鵝上太空2─流星之謎」、「奔月歷險」互動展等精彩活動，尤其天文館新加入的生力軍─杜普森45公分望遠鏡也首度亮相，並架設在賽堤廣場，讓現場民眾都有機會仔細觀看美麗的土星環。