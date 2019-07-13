奇妙巧合！腦麻詩人英勇警鐵 同名同姓都是嘉義人

2019-07-13 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



英勇殉職鐵路警察嘉義派出所警員李承翰，將在16日舉辦告別式，入祠忠烈祠，屆時，全國台鐵各地列車，將同時鳴一長笛向追晉巡官李承翰致敬；與李承翰同名同姓的腦麻詩人李承翰，6年前猝逝，14年前，他在嘉義火車站正門旁看板，寫下他對旅客迎送離合情感，這面「嘉義驛」看板至今仍豎立著，當年他和市長黃敏惠一起揭牌；同為嘉義人的李承翰，一個留下詩作，一個英勇殉職，讓旅客感到奇妙巧合。

25歲未婚鐵路警察李承翰，3日晚間處理北上第152車次自強號列車上補票糾紛，遭鄭姓乘客拿刀刺死，李犧牲性命，救了車上乘客生命，總統蔡英文、行政院長賴清德、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽等各界長官，都到殯儀館弔唁，促成檢討警察勤務，增加警力，添購電擊槍。

與李承翰同名同姓的47歲腦麻詩人李承翰，2013年9月28日被發現陳屍租屋處，檢警相驗因肝硬化、水腫宿疾猝死，國中肄業李承翰生前不因缺陷自卑，因對文學及生命熱愛，憑著自學成為詩人，才華洋溢的他也是社區規劃師，14年前，他在嘉義火車站正門旁看板，寫下他對旅客迎送離合情感，這面名為「嘉義驛」看板，至今仍豎立著，當年由他和市長黃敏惠等來賓一起揭牌。