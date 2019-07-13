親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

震撼彈！太陽花領袖林飛帆 15日接任民進黨副秘書長

中國施壓！斐濟代表處中華民國不見了 外交部強烈譴責

台南降雨水庫豐盈 嘉南灌區二期稻間灌

2019-07-13 18:06中央社 台南13日電

台南地區雨勢稍緩，主要水庫水位緩步上升，南化水庫數度蓄滿溢流，已開灌的嘉南灌區二期稻作，由於雨水豐沛，11日起間灌，也就是採間斷灌溉，未持續供灌。

經濟部水利署南區水資源局副局長鄒漢貴今天告訴中央社記者，今年台南雨水豐沛，6月開灌的嘉南灌區2期稻作，第一灌區至第三灌區11日開始間灌，第四灌區僅少量供灌，第五灌區及第六灌區尚未供灌。

曾文水庫、南化水庫、烏山頭水庫等台南主要水庫，水位緩步上升，鄒漢貴表示，近月來台南雨勢雖多集中在平地，但水庫集水區降雨量也不錯，持續挹注水庫蓄水。

鄒漢貴說，曾文水庫蓄水率突破85%，相較於去年多出1倍，和曾文水庫相連的烏山頭水庫蓄水率也突破90%，南化水庫6月14日首度蓄滿溢流，如今已是第三次溢流，今天上午9時才停止。

鄒漢貴表示，台南這波降雨將持續到15日，但中央氣象局預測，17日又將再有一波雨勢，南水局將視雨勢大小決定水庫是否調節性放水。

南水局最新水情顯示，以灌溉為主的曾文水庫，有效蓄水量4億3796萬公噸，蓄水率85.87%；烏山頭水庫有效蓄水量7258萬公噸，蓄水率92.72%；供應台南民生及工業用水的南化水庫，有效蓄水量9135萬公噸，蓄水率99.89%。

南化水庫氣象局
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

台南再添1例本土登革熱 山區今年首現本土病例

2019-07-13 12:04

奇妙巧合！腦麻詩人英勇警鐵 同名同姓都是嘉義人

2019-07-13 18:35

人生第一場畢業典禮 幼兒園畢業生奉茶謝師恩

2019-07-13 14:48

防治登革熱台南緊張 警方動員假日配合宣傳防治

2019-07-13 14:09

跟著紫斑蝶到關仔嶺 西拉雅連辦7周蝴蝶遊樂園

2019-07-13 13:33

連日午後劇烈降雨 農民小心作物染病腐壞

2019-07-13 12:57

雲林國民運動中心試營運 設施預約已滿開放現場報名

2019-07-13 12:03

台南市青春盃反毒三對三籃球賽、飆舞大賽登場

2019-07-13 12:02

影╱台南警局長即將高升警副署長 今載歌載舞熱鬧演出

2019-07-13 11:28

山海區尬場！東石海之夏、阿里山星空市集搶遊客

2019-07-13 10:29

聽嘸？嘉義縣老人比例全國第一 聽力異常比例高

2019-07-13 10:01

雲林古坑桂林女茶隊 一鳴驚人

2019-07-12 23:37

嘉市將拆4鐵道倉庫 藝文界搶救

2019-07-12 23:28

網路爆料 反讓兒保案深陷風險

2019-07-12 23:28

六輕調高麥寮回饋金 破局

2019-07-12 23:21

社工查姊妹遭體罰 幼兒園謊稱沒來

2019-07-12 23:20

嘉市科學168 親子體驗闖關趣

2019-07-12 23:18

不怕臭！推動循環能源 雲林第一支水肥車隊成軍

2019-07-12 18:50

王定宇專程到腦麻學生友人家送禮貼紅榜 感謝多年支持

2019-07-12 18:48

調高麥寮回饋金談判破裂 台塑：獨厚麥寮別鄉會吃醋

2019-07-12 17:35

西拉雅文化觀光漸熱 北頭洋辦6場導覽人才培訓

2019-07-12 17:31

台南將設農業循環資源利用研究中心 安定區居民抗議

2019-07-12 16:59

國民黨嘉義市立委初選傅大偉出線 「有信心贏」

2019-07-12 16:37

林內鄉農會競賽白米晶瑩剔透 評審讚「水準很高」

2019-07-12 16:03

每10萬人口死傷人數台南居首 交通局：已提3年道安計畫

2019-07-12 15:32

新化首見登革熱？ 原來是新化警分局擔心疫情噴藥預防

2019-07-12 15:06

「藝術森林」巷弄美術館 在府城蔓延

2019-07-12 14:13

影／這個村自組女茶隊 15名女茶手考取製茶士證照

2019-07-12 13:24

嘉縣「蚊子港」活化 公主布袋國際遊艇港下周開幕

2019-07-12 13:06

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

本屆里長任期才半年 桃園市接連4里長過世

2019-07-12 20:45

風水有關係？新竹警界魔咒 升官必出大案…

2019-07-13 09:00

智慧交控發揮作用 竹北至竹科尖峰時段僅需7分鐘

2019-07-12 18:51

選基隆市長？許效舜：有機會「拚了」

2019-07-13 00:09

台南再添1例本土登革熱 山區今年首現本土病例

2019-07-13 12:04

雲林國民運動中心試營運 設施預約已滿開放現場報名

2019-07-13 12:03

25歲美女返鄉接棒父親茶園 奪下台東製茶技術冠軍

2019-07-12 18:44

影╱台南警局長即將高升警副署長 今載歌載舞熱鬧演出

2019-07-13 11:28

韓國瑜取消多納黑米祭行程 部落失望

2019-07-13 10:56

水里鄉長陳癸佑遲未獲民進黨徵召 宣布無黨籍帶職參選立委

2019-07-12 18:42

「想跳舞的人，擁有了摩天大樓」 你看得懂捷運新詩嗎？

2019-07-13 10:00

上下車刷卡溢扣15元 議員批公運處裝傻 北市府要求改正

2019-07-13 10:26

高雄發大財 大樂透1注獨得獎落高雄

2019-07-12 23:12

六口溫泉的明隧道工程竣工 南橫東段交管解除

2019-07-13 14:09

員林之光！車床師傅陳世晋當假日農夫勇奪火龍果冠軍

2019-07-12 19:48

差0.5公分也不行！縣長帶查核小組現勘排水護岸工程

2019-07-12 23:24

為何發敬老卡？柯P用「1隻猴子被人看」妙答

2019-07-13 11:34

彰化縣火龍果評鑑登場 專家說今年甜度和外觀歷年最好

2019-07-12 20:55

連辦17年搶灘料羅灣首度取消 泳妹難掩失望

2019-07-13 10:12

韓國瑜不參加多納黑米祭？市府：仍保留出席可能

2019-07-13 11:37

春遊消費4千元 台中幸運兒開走百萬名車

2019-07-13 10:04

大彎北商業宅解決了 柯文哲：下一個內湖五期

2019-07-12 23:44

來看最美縣道 夏田演唱會玉里天堂路開唱

2019-07-13 14:35

全台最美的海邊小學旁海岸全國最髒 學生：好多垃圾

2019-07-13 11:04

中捷綠線很吵 民眾聽噪音「精準知班車何時到」

2019-07-12 23:10

高雄動保處開辦流浪特訓班 狗界學霸超吸睛

2019-07-13 07:56

桃園大溪大禧慶典 推關公等三國人物紀念商品

2019-07-12 18:42

智慧交通控制有效！竹北至竹科僅需7分鐘

2019-07-12 23:41

影／台中首次！300架無人機展演 助攻台中購物節

2019-07-12 18:51

6株老樹慘遭「斷頭式修剪」 甲仙愛樹居民發出怒吼

2019-07-12 19:32

被關5年終於解放 利稻村開心南橫東段解除交管

2019-07-13 12:27

北市客運逾800缺額 國光客運：月薪8萬有機會

2019-07-13 11:47

國道4號豐潭段 豐原2號隧道全線貫通

2019-07-12 23:12

捷運萬大線2期 110年初動工

2019-07-12 23:45

宜蘭羅東藝穗節今晚開幕 空中芭蕾壓軸

2019-07-12 23:55

高雄舊鐵道工地旁道路下陷 漏夜局部封路

2019-07-13 03:33

影／男童體驗霹靂3公斤防彈背心 穿上就跌坐萌翻全場

2019-07-13 15:26

甄珍高雄影展修復14部數位版 駁二i89重現台灣經典片

2019-07-13 10:53

花東縱谷夏天好好玩 入住15家溫泉旅宿有機會抽黃金

2019-07-13 07:58

林姿妙上任半年 首波人事大搬風名單出爐

2019-07-12 18:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top