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跟著紫斑蝶到關仔嶺 西拉雅連辦7周蝴蝶遊樂園

2019-07-13 13:33聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

「哇！好多蝴蝶！」西拉雅國家風景區復育紫斑蝶10年有成，「蝴蝶遊樂園生態旅遊活動今天在關子嶺嶺頂公園登場，西拉雅風管處長許主龍表示，關仔嶺是紫斑蝶北遷的重要蝶道，98年起就開始積極營造蝴蝶生態環境，吸引大量的蝴蝶來訪，除定期維護補植誘蝶植物外，也動員種植蜜源植物高士佛澤蘭，與邀國際志工一起標放紫斑蝶，讓遊客來到關子嶺可以吃美食、泡溫泉、賞蝶、生態體驗，很適合暑假安排親子出遊。

西拉雅國家風景區管理處長許主龍表示，西拉雅管理處從98年起就開始積極營造蝴蝶生態環境，每年紅葉公園能有大量的蝴蝶來訪，除了管理處定期維護補植誘蝶植物外，也會邀請學校或志工團體在紅葉公園種植蜜源植物。

今年是管理處蝴蝶生態推動工作滿10周年，結合台灣紫斑蝶生態保育協會及關子嶺業者，於大關子嶺地區共種植蜜源植物高士佛澤蘭約7500棵，擴大營造蝴蝶棲地及辦理蝴蝶遊樂園活動外。

活動從7月13日到8月25日的每周六、日上午9點到下午4點在關子嶺嶺頂公園舉辦「蝴蝶遊樂園」體驗活動，以及在統茂溫泉會館辦理10周年成果展，

許主龍指出，生態旅遊是交通部觀光局一直以來主推的旅遊主題之一，而推動生態旅遊一定要從生態環境營造及環境教育做起，因此管理處從98年起就開始積極的進行生態環境營造，以及推動環境教育。但是生態旅遊除了顧及環境保育，也要讓在地業者有感。

今年的活動場地特別從紅葉公園移至嶺頂公園，是有多元的目的，第一個主要是結合成果展場域擴大辦理，第二個是遊客停好車不用再趕接駁車，可直接走路到活動場域，最重要的原因是希望增加遊客在商圈停留時間，增加住宿餐飲消費，讓關子嶺業者淡季不淡。

今年也邀請南華大學國際志工團隊共襄盛舉，都是來台求學的外籍學生，有來自印度、菲律賓、尼泊爾、柬埔寨、孟加拉等國家，除了希望他們來交流體驗外，也希望透過他們向國際宣傳關子嶺的美。

台灣紫斑蝶生態保育協會表示，西拉雅蝴蝶遊樂園活動今年是第10年，每年7月至10月是關子嶺觀賞紫斑蝶最適合的時機，民眾可以在活動期間到嶺頂公園來趟生態之旅，不僅可以看到蝶量的最大值，還可以聽解說、玩遊戲、拿紀念品，很適合暑假親子出遊。

西拉雅「蝶蝶遊樂園」今天在關仔嶺嶺頂公園登場，小朋友看到滿天飛舞蝴蝶十分開心。記...
西拉雅「蝶蝶遊樂園」今天在關仔嶺嶺頂公園登場，小朋友看到滿天飛舞蝴蝶十分開心。記者吳淑玲／攝影
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國際志工進行紫斑蝶標放。記者吳淑玲／攝影
國際志工進行紫斑蝶標放。記者吳淑玲／攝影
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地方人士及志工種植蜜源植物高士佛澤蘭約7500棵。記者吳淑玲／攝影
地方人士及志工種植蜜源植物高士佛澤蘭約7500棵。記者吳淑玲／攝影
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西拉雅國家風景區管理處處長許主龍（左）說明復育紫斑蝶10周年成果，推動生態旅遊重...
西拉雅國家風景區管理處處長許主龍（左）說明復育紫斑蝶10周年成果，推動生態旅遊重點是結合教育。記者吳淑玲／攝影
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紫斑蝶遊樂園生態旅遊
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