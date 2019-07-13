南市爭取2.2億改善二仁溪 串聯三環自行車道

2019-07-13 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市府水利局爭取全國水環境改善計畫，獲中央核定補助，其中二仁溪水環境改善計畫獲得2億2千多萬元經費，將透過水質改善淨化和水岸空間的營造，並結合山海圳綠道及雙博自行車路線，逐步打造「一迴三環、水漾台南」的親水自行車道，以低碳載具自行車道為整體遊憩資源點的串接。透過水質改善與水岸空間營造，將大台南地區多樣的水岸風貌，建構親水的生活空間，使人與水、水與綠的關係更加緊密提供民眾休憩使用。

水利局表示，「二仁溪流域水環境改善計畫」獲2億2186萬餘元包括溝尾溝溪滯洪池、仁德滯洪池、港尾溝分洪道周邊景點及虎尾竂水資中心改善計畫、大潭社區汙水截流計畫等， 並與自行車道串連，二仁溪堤頂道路與港尾溝滯洪池有高低落差，該計畫也將興建一條引道串連。

水利局指出，「一迴三環、水漾臺南」，主要透過「一迴」-經台灣歷史博物館與奇美博物館「雙博自行車路線」的雙博知性藝文迴圈，於黃金海岸、二仁溪及三爺溪、鹽水溪沿岸利用既有堤頂道路串連自行車道，並結合台南運河與山海圳綠道與雙博自行車路線，打造三環-都會休閒樂活環（山海圳綠道）、府城觀光藍環（台南運河）、綠水生態漫遊環（雙博路線），總長80 公里。每條路線擁有不同特色與亮點，未來可提供民眾更多親水遊憩選擇。