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紅龍果還是火龍果？專家10多年前已正名

快訊／高雄大社果菜市場兇殺案 兇嫌中午落網

連日午後劇烈降雨 農民小心作物染病腐壞

2019-07-13 12:57聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

連日受到外圍環流影響，雲林午後對流旺盛，時有劇烈降雨，雲林縣動植物防疫所表示，田間浸水可能造成嚴重病害蔓延，呼籲農民作好田區排水及田間病害防治。

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，劇烈降雨或連日降雨常造成田間浸水，導致病害蔓延或根系缺氧，嚴重時會使植株根系腐爛而死亡，且雨後土壤內的疫病菌藉由雨水飛濺傳播而感染，加上雨天環境中濕度高，利於病原菌侵染及繁殖而造成果實腐爛。

廖培志表示，例如蔬果類的細菌性斑點病、軟腐病、果斑病、果樹上的細菌性潰瘍病、斑點病、水稻上的白葉枯病等，均可藉由雨水快速蔓延。

他提醒農民隨時注意天氣及田間作物變化，並預防病害發生，果菜類蔬菜在大雨來臨前將適收果實採收銷售或貯藏，沒有防雨設施的葉菜類蔬菜建議在雨前採收完畢。

木瓜為連續採收作物，若遇連續降雨常造成果實早熟、糖度降低等情形，雨季來臨時需提前疏果減輕植株負擔，紅龍果雨季果實易在貯後出現濕腐病，正值產期的瓜果、豆菜類容易發生水傷或細菌性軟腐病，都應配合田間衛生管理及清園，預防各類真菌及細菌性病害蔓延。

若有農作物病蟲害防治問題請聯繫雲林縣動植物防疫所，電話：（05）5523270。

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連日受到外圍環流影響，雲林午後對流旺盛，時有劇烈降雨，雲林縣動植物防疫所表示，田間浸水可能造成嚴重病害蔓延，呼籲農民作好田區排水及田間病害防治。圖／雲林縣動植物防疫所提供
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連日受到外圍環流影響，雲林午後對流旺盛，時有劇烈降雨，雲林縣動植物防疫所表示，田間浸水可能造成嚴重病害蔓延，呼籲農民作好田區排水及田間病害防治。圖／雲林縣動植物防疫所提供
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連日受到外圍環流影響，雲林午後對流旺盛，時有劇烈降雨，雲林縣動植物防疫所表示，田間浸水可能造成嚴重病害蔓延，呼籲農民作好田區排水及田間病害防治。圖／雲林縣動植物防疫所提供
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