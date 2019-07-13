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雲林國民運動中心試營運 設施預約已滿開放現場報名

2019-07-13 12:03聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣首座國民運動中心斥資3億元打造，今天完工啟用，開始為期7天免費體驗試營運，國民運動中心營運部經理胡崇浩表示，各場館、課程都已預約額滿，但有保留現場名額，試營運期間預購票卡可享7折、報名課程享8折優惠，預計7月27日正式營運。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，國民運動中心是縣內首座結合休閒功能及運動健身的新型態場館，希望為全體縣民提供更優質的運動環境與休閒服務、促進民眾規律運動，更為在地體育專長的年輕學子提供良好的就業環境及機會。

「雲林縣國民運動中心」具備室內溫水游泳池、桌球室、櫸木高架地板的籃球場與羽球場、多間韻律教室及大型體適能中心等6大核心設施外，還有幼兒體適能教室、飛輪教室、直排輪曲棍球場、攀岩場等特色設施。

胡崇浩表示，受到空汙、氣候等影響，近年室內運動風氣正盛，位於台中市北區國民運動中心每天都有逾5千人次利用，他預估雲林國民運動中心每天使用人次將超過2500人。

雲林國民運動中心導入綠能智慧化健身器材， 360度環繞組合訓練站、懸吊訓練設備、銀髮族循環訓練站、運動傷害防護室，並將建置人臉辨識進出場管理、自動售票機、空氣品質監測、智能營運服務等智慧科技應用系統，是智能化的國民運動中心。

雲林縣府教育處副處長林慧蓉表示，國民運動中心除試營運期間提供所有縣民免費體驗現場設施之外，當場預購票卡可享7折、報名課程享8折優惠，並有公益時段提供年滿65歲銀髮族、55歲以上原住民免費使用相關設施，未來將與周遭商家合作推出消費折扣優惠。

立委劉建國表示，多年前看到全國多數縣市都有運動中心，雲林縣卻沒有，他積極協助向中央爭取經費，如今看到運動中心完工啟用，期待可帶動雲林運動風氣。

雲林縣首座國民運動中心斥資3億元打造，今天完工啟用，開始為期7天免費體驗試營運，...
雲林縣首座國民運動中心斥資3億元打造，今天完工啟用，開始為期7天免費體驗試營運，業者引進各種健身器材。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣首座國民運動中心斥資3億元打造，今天完工啟用，開始為期7天免費體驗試營運，...
雲林縣首座國民運動中心斥資3億元打造，今天完工啟用，開始為期7天免費體驗試營運，圖為室內游泳池。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣首座國民運動中心斥資3億元打造，今天完工啟用，開始為期7天免費體驗試營運，...
雲林縣首座國民運動中心斥資3億元打造，今天完工啟用，開始為期7天免費體驗試營運，圖為兒童韻律教室。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣首座國民運動中心斥資3億元打造，今天完工啟用，開始為期7天免費體驗試營運，...
雲林縣首座國民運動中心斥資3億元打造，今天完工啟用，開始為期7天免費體驗試營運，業者引進各種健身器材。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣首座國民運動中心斥資3億元打造，今天完工啟用，開始為期7天免費體驗試營運。...
雲林縣首座國民運動中心斥資3億元打造，今天完工啟用，開始為期7天免費體驗試營運。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣首座國民運動中心斥資3億元打造，今天完工啟用，開始為期7天免費體驗試營運，...
雲林縣首座國民運動中心斥資3億元打造，今天完工啟用，開始為期7天免費體驗試營運，圖為收費標準。記者陳雅玲／攝影
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