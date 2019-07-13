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台南市青春盃反毒三對三籃球賽、飆舞大賽登場

2019-07-13 12:02聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市政府警察局108年暑期保護青少年—青春專案「青春盃暨校園反毒—少年3對3籃球決賽」，及教育部「防制學生藥物濫用飆舞競賽」，今天在台南市長榮大學舉行，市長黃偉哲主持開球。這次「3對3籃球決賽」分高中男女組、國中男女組合計167隊、501人參賽，「飆舞競賽」有20隊、174人參賽，主辦單位「都準備相當豐富獎品，希望各位同學努力爭取佳績」。

台南市警局「為宣誓反毒決心、落實政府「反毒」政策」，今天將「少年3對3籃球決賽」及「飆舞競賽」開幕結合辦理，期待擴大「反毒」宣導成效。

比賽開始前市警長率領16分局長及美國隊長、蜘蛛人等電影人物cosplay進場，原本要裝扮成美國隊長大進場的黃偉哲因為趕行程臨時取消這項演出，不過警方依舊展現團結合作精神，「希望藉由電影人物正義、無懼之形象，一同反毒」。

開幕活動安排國立曾文農工武術隊「武動人生」表演為活動暖場，也安排去年飆舞競賽冠軍隊興國中學熱舞表演。

開賽前警察局黃宗仁帶領「打毒隊」與鋼鐵人、美國隊長、蜘蛛人組成「反毒隊」，進行3對3友誼PK賽，一同「打毒」、「反毒」，現場圍觀同學加油聲不斷，氣氛嗨翻全場。

黃偉哲開球前表示，全國「青春專案」已於6月1啟動，今年台南市以「青春好動 活力一夏」為工作主軸，市府為達成淨化青少年成長環境、防制青少年被害、擴大預防犯罪宣導等三大工作目標，早已提早驅動各局處單位，規畫八大類型，計3395場有益少年身心健康的活動。

市府還針對學生暑期打工求職安全、水域安全、營業場所安全、妨害身心場所查訪、防制少年犯罪被害、防制少年從事詐欺犯罪及避免兒少遭受性剝削等進行宣導，另將協尋18歲以下失蹤人口與中輟生及查察製造、運輸、販賣毒品予少年案件等重點工作列入，在暑假來臨時，加強宣導與防制，「希望各位同學度過一個充滿快樂的暑假」。

市警局長黃宗仁表示， 7、8月各學校都在放暑假，勸勉同學維持正常生活作息，警方自7月1日起，在各治安顧慮場所及青少年易聚集滋事場所增加臨檢密度，加強掃蕩，預防青少年吸毒、深夜遊蕩、流連網咖、出入不當場所、危險駕駛、網路性交易、被幫派吸收、聚眾鬥毆暴力犯罪等偏差行為，「淨化及營造少年與兒童優質成長環境，讓青少年能夠度過健康陽光、安全愉快的青春暑假」。

黃偉哲與黃宗仁作勢打出氣功擊破毒品大氣球。記者周宗禎/攝影
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黃宗仁（左一）率部屬與漫威人物一同宣導反毒。記者周宗禎/攝影
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市長黃偉哲主持開球。記者周宗禎/攝影
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活動正式開始前黃宗仁站上椅子高歌接受各方喝采。記者周宗禎/攝影
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黃宗仁走進人群邊高歌邊握手。記者周宗禎/攝影
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黃宗仁走進人群邊高歌邊握手。記者周宗禎/攝影
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黃偉哲、黃宗仁一同宣布活動開始。記者周宗禎/攝影
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活動正式開始前黃宗仁站上椅子高歌接受各方喝采。記者周宗禎/攝影
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三對三籃球賽正式開打前，市警局長黃宗仁（左一）與扮成漫威英雄人物表演賽。記者周宗...
三對三籃球賽正式開打前，市警局長黃宗仁（左一）與扮成漫威英雄人物表演賽。記者周宗禎/攝影
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黃偉哲警察
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