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市場兇殺案影片曝光 嫌犯刺死媽媽後載走女兒逃亡

影╱台南警局長即將高升警副署長 今載歌載舞熱鬧演出

2019-07-13 11:28聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市警察局長黃宗仁確定高升警政署副署長，今天主持市警局長任內「最後一場大秀」，在警方舉辦的青春專案「三對三籃球賽」開打前載歌載舞，賣力演出；不過即使高升的消息已傳遍各地，面對記者詢問何時高升卻不願證實，只丟下一句「我要行使緘默權」，並在市長黃偉哲離場後跟著快閃離開。

這場三對三籃球賽上午在長榮大學開打，是台南市歷來「最熱鬧」的青少年籃球賽，因為黃宗仁在市長到場之前，不但率全台南市各分局分局長高歌，他還邊唱邊走下舞台，與台下參賽的球員、老師一一握手，甚至走星光大道與兩旁等候的學生一一擊掌。

因為會場二樓還有許多觀眾，黃宗仁無法握完每一個人的手，也有許多台下觀眾看不清楚他載歌載舞的模樣，他也主動站到椅子上向觀眾揮手致意，現場響起如雷掌聲。

黃宗仁在台南市警局長任內，給外界印象是重視溝通，警民關係越來越好，台南市警察為民服務在市民的滿意度調查一直都是六都最高；而他更重視部署權益、關心基層員警福利，任何外界對台南警方負面或者不正確的評論，他都站出來捍衛，有警官稱讚他是歷來「最好、最讓人敬佩的長官」。

也有相關員警鬆了一口氣，私下認為下一任長官作風應該不至於這麼「親民」，辦活動也應該不會這麼累了。

台南市警察局長黃宗仁率領全市各分局分局長為球員與觀眾高歌。記者周宗禎/攝影
台南市警察局長黃宗仁率領全市各分局分局長為球員與觀眾高歌。記者周宗禎/攝影
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台南市警察局長黃宗仁進場時與成列歡迎的學生一一擊掌，展現巨星般風采。記者周宗禎/...
台南市警察局長黃宗仁進場時與成列歡迎的學生一一擊掌，展現巨星般風采。記者周宗禎/攝影
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台南市警察局長黃宗仁率領全市各分局分局長為球員與觀眾高歌。記者周宗禎/攝影
台南市警察局長黃宗仁率領全市各分局分局長為球員與觀眾高歌。記者周宗禎/攝影
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警察快閃長榮
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