山海區尬場！東石海之夏、阿里山星空市集搶遊客

2019-07-13 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



迎接暑假，搶遊客拚觀光經濟。嘉義縣政府主辦的東石海之夏在沿海東石漁人碼頭登場，今明周休最後2天，安排真火舞團演出鬥焰舞碼；觀光局阿里山國家風景區管理處首創「阿里山盛夏星空市集」，昨起連續3天在台18線阿里山公路61.2K(原八八新舍)登場，山海區大型活動形同尬場，也讓遊客從山區玩到沿海。

今年海之夏邁入第13屆，改變過往型態，連續2個周末帶來不同風格精采晚會，活動加入行銷東石最有名的蚵仔，上周六在東石漁人碼頭開幕，下午活動開始，讓遊客品嘗東石美食鮮蚵、參加DIY玩沙捏陶活動、席地野餐欣賞夕陽晚霞、在「台誌美嘉人」裝置藝術前體驗當國際雜誌封面主角樂趣，

今晚將由「ComingTrue即將成真火舞團」演出鬥焰舞碼，往年煙火施放時間只有開閉幕各5分鐘，為了讓民眾看得過癮，明晚閉幕加碼施放15分鐘。

阿里山管理處首創「阿里山盛夏星空市集」，昨天在阿里山公路61.2K(原八八新舍)登場，連辦3天，由知名歌手「高蕾雅」開唱揭幕，接續南部搖滾天團「七囍樂團」、鄒族最強舞蹈團體「跳動的山林」以及鄒族情歌王子「汪漢威」等帶來系列精采的演出。

盛夏星空市集是為阿里山地區首次舉辦黃昏及夜間市集，活動期間受理遊客報名參與「製茶導覽解說」，另有「茶葉感官品評教學」、「小葉種紅茶DIY」、「親子茶席體驗」及「製茶體驗小旅行」等系列活動。