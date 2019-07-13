春遊消費4千元 台中幸運兒開走百萬名車

2019-07-13 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



從事行銷工作的賴先生今年參加嘉義市春遊補助活動．他事後登錄4千元的發票，抽中百萬汽車，第一反應以為遇到詐騙集團，接著上官網確認後，直呼自己實在是太幸運了。嘉義市長黃敏惠今天將百萬名車的鑰匙交給賴先生，歡迎他常到嘉義市玩樂並成為嘉義市的觀光大使。

賴先生為單親父親，他把握假日與女兒們的相處時光，他說，當天他原只是開車到雲林玩，突然想到去嘉義市住一夜，網路上訂房間，進行兩天一夜的親子旅遊，也體驗搭乘了阿里山森林鐵路檜木車廂小火車，吃雞肉飯、葡萄柚綠茶等美食。賴先生透過這次兩天一夜的嘉義市漫遊，發現嘉義市是一個非常適合深度、悠閒漫遊的城市，沒想到這麼幸運抽中頭獎，對嘉義市的印象真是太美好了。

根據交通部觀光局春遊補助案以及台灣旅宿網資料統計，嘉義市在相同補助款的5個縣市中，自由行補助剩餘房間數僅次於金門縣，優於嘉義縣、雲林縣及苗栗縣，團體補助的800萬元額度也全數申請用罄。

黃敏惠說，中央資源得來不易，嘉義市一定盡全力活絡在地，春遊活動熱鬧開始，風光落幕，2個月期間共有2萬多名旅客旅遊嘉市，帶動約5千萬商機。