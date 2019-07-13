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台南社大明辦博覽會 打擊保麗惡「龍」

2019-07-13 10:02聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南社區大學明天下午3時將在台南文化中心假日廣場舉辦「教與學博覽會」，以「與海共生」為主軸，陳列超過50個動靜態學習攤位，另外，也結合看守台灣協會、黑潮海洋文教基金會等合作團體，由台南社大海灘廢棄物監測社團規畫「與海共生學習節」，為「友善養蚵Yes！保麗龍汙染No！」共同發聲。

台南社大海廢社召集人晁瑞光表示，台南養蚵產業每年有超過5億元以上的產值，是台南重要的經濟產業之一，因多為浮棚養殖的方式，需靠浮具支撐蚵棚，由於保麗龍成本低廉、浮力好，方便操作，被大多數養殖戶所採用，雖然去年通過近海牡蠣養殖條例的修正，規範保麗龍浮具要加包網包覆，但今年海灘還是有大量的有包覆或未包覆的保麗龍擱置在海岸邊，造成許多的保麗龍微粒流入海洋，海邊更是布滿保麗龍細屑，需要公民發出消費者的力量，一起來大聲喊出「我吃蚵仔，不要保麗龍」。

「教與學博覽會」規畫召集人陳冠達指出，邀請近50個班級學習攤位及動態表演節目，靜態區分為與海共生專區，手做公益體驗區及身心靈平衡區等3大區域，與海共生專區陳列海灘廢棄物監測展，搭配創意打卡區讓公民拍照分享，並設有肥皂箱讓公民、民代發表對於海灘廢棄物減除的看法。

手做公益體驗區則發表「動手做」累積生活能力、友善地球的體驗區，有用修繕替代購買的居家修繕、手編織為華山基金會弱勢長輩編織保暖帽套；植栽景觀班則展列適合陽台、門口及屋頂植栽適合的綠化植栽，搭配太陽能發電刨冰攤位的體驗，推廣節能減碳的生活方式。台南社大每學期提供2百多門專業課程，當天選課的民眾可享學費95折優惠。

台南社大將於明天舉辦「教與學博覽會」，號召屠龍大隊打擊保麗惡「龍」。圖／台南社大...
台南社大將於明天舉辦「教與學博覽會」，號召屠龍大隊打擊保麗惡「龍」。圖／台南社大提供
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保麗龍廢棄物保暖
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