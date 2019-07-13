聽嘸？嘉義縣老人比例全國第一 聽力異常比例高

2019-07-13 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣老人比例19.12%全國居冠，老化失智人數增多，牙齒退化，聽力也逐漸減損。弘道老人福利基金會攜手華科慈善基金會，日前出動聽力師與聽力車，到偏鄉東石鄉為老人篩檢聽力，篩檢結果，52人受檢有超過一半30人聽力異常，需進一步安排檢查，必要需裝助聽器。

弘道說，世界衛生組織調查，65歲以上長者每3人就有1人聽力障礙； 內政部統計老人逾300萬，但目前有聽力障礙證明不到9萬人，依世衛調查比例推估，有逾90萬聽力障礙老人需要關心；另美國約翰霍普金斯醫院Frank Lin教授研究發現，有聽力損失老人比健康者容易罹患失智症。

弘道東石社服中心在東石鄉猿樹村文康中心，設置社區關懷據點C級巷弄長照站，這次攜手華科基金會合作「聽覺照顧一條龍服務計畫」，透過雙方資源整合，從長照培訓、發現聽損長輩至介入、媒合輔具資源等，讓聽損長輩重獲新聲。

篩檢發現，超過五成以上的長輩疑似聽力障礙，影響參與活動意願與成效，也難以融入群體互動，且聽力缺損沒有矯治，常造成長輩產生社會隔離、憂鬱、喪失自尊、缺乏安全感的問題。

華科基金會台中主任黃俊賢說，世衛組織指出，忽略聽力損失對個人、社會、國家甚至國際造成成本負擔遠超過想像，華科從事社區聽覺照顧至今，服務逾萬名長輩，發現長輩聽力亞健康比例，比世衛組織宣稱3分之1更高，聽力問題議題不容忽視。