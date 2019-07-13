科學尋寶加特徵配對 台江生態繪本有看頭

2019-07-13 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



繼去年與知名兒童文學作家王文華及廖炳焜合作，推出叫好叫座《小螃蟹遊台江》及《小水鴨兩個家》生態繪本，今年台江國家公園管理處再接再厲與知名兒童作家謝明芳及楊皓合作，以尋寶為主題，結合最夯的跨界合作，製作《台江鳥達人》及《聽說台江有寶藏》兩本生態繪本，融合科學、尋寶、解謎、手作、互助等多樣元素，歡迎親子來台江尋寶。

台江國家公園管理處指出，有別於其它政府出版品，台管處選擇更具傳染力的圖像繪本為媒介，經由知性文字及創意畫風，讓兩繪本結合科學尋寶鏡及特徵卡片配對遊戲認識台江植物及鳥類，大大增加閱讀的趣味性。

《台江鳥達人》及《聽說台江有寶藏》兩繪本分別由作家謝明芳及楊皓與畫家阿奇合作，除主題故事外，還有親子導讀知識頁、科學尋寶道具及特徵配對遊戲，特別適合親子共讀、孩子自主閱讀或老師在課堂中為學童導讀，並可激發孩子的冒險與好奇心，萌發問題解決能力。