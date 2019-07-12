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不怕臭！推動循環能源 雲林第一支水肥車隊成軍

2019-07-12 18:50聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣政府5年來推動畜牧糞尿澆灌農作，全縣已有151家牧場加入，每年約可削減生化需氧量（BOD） 4931.1公噸、懸浮固體（SS） 6952.5公噸，削減量相當於斗六水資源回收中心約5年平均削減量的50倍，成果驚人，今天上午雲林縣第一支水肥車隊成軍，縣長張麗善親自校閱，並籲請業界一起加入畜牧糞尿資源化的行列。

水肥車交車成軍儀式，今天在土庫鎮靜法前廣場，由雲林縣環保局協助業者訂購的7輛各式沼液沼渣施灌集運車隊，一字排開，縣長張麗善、環保局長張喬維、環保署水質保護處長吳盛忠、縣議員王鈺齊等人進行剪綵校閱，象徵雲林邁入循環能源經濟時代。

張麗善將施灌車模型親手交給業者代表，宣告雲林零廢棄的畜牧產業升級，也期待沼液沼渣回歸農田落實施行，提升農民生產效益，帶動能源經濟。隨後並到農田實地操作水肥車澆灌農田的過程，因與井水混合灌溉，並不會很臭，參觀的人對循環產業跨入新紀元，感到欣悅。

張麗善說，縣內畜牧模式已逐漸進入廢水集中處理的新模式，許多規模小或處理設備較不足的畜牧場，藉由廢水集運至大規模或處理設備完善的畜牧場統一處理，縣府爭取環保署支持共同補助5案大場帶小場計畫，集運8家畜牧場，總處理頭數約為4萬3905頭，總補助金額5590萬餘元。

她說，為協助畜牧場施灌作業，縣府也補助930萬元協助11家畜牧場，購買7輛肥分施灌車及9個農地貯存槽，希望藉由集運、農地貯存槽及施灌車隊的成立，強化肥分使用的體系，嘉惠畜牧場與農民，改善畜牧廢水汙染，降低環境衝擊。

環保局長張喬維說，環保局努力推動畜牧糞尿沼液沼渣，作為農地肥分使用，連續3年蟬聯全國第一，成果亮眼。

雲林第一支畜牧水肥車隊剪採成軍，將投入畜牧尿糞集運，讓豬變黃金，推動循環能源經濟...
雲林第一支畜牧水肥車隊剪採成軍，將投入畜牧尿糞集運，讓豬變黃金，推動循環能源經濟。圖／雲林縣府提供
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雲林第一支畜牧水肥車隊成軍，將投入畜牧尿糞集運，讓豬變黃金，推動循環能源經濟，由...
雲林第一支畜牧水肥車隊成軍，將投入畜牧尿糞集運，讓豬變黃金，推動循環能源經濟，由縣長張麗善代表贈車。記者蔡維斌／攝影
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雲林第一支畜牧水肥車隊成軍，將投入畜牧尿糞集運，讓豬變黃金，推動循環能源經濟。記...
雲林第一支畜牧水肥車隊成軍，將投入畜牧尿糞集運，讓豬變黃金，推動循環能源經濟。記者蔡維斌／攝影
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雲林第一支畜牧水肥車隊剪綵成軍，將投入畜牧尿糞集運，讓豬變黃金，推動循環能源經濟...
雲林第一支畜牧水肥車隊剪綵成軍，將投入畜牧尿糞集運，讓豬變黃金，推動循環能源經濟。記者蔡維斌／攝影
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雲林第一支畜牧水肥車隊成軍，將投入畜牧尿糞集運，讓豬變黃金，推動循環能源經濟。記...
雲林第一支畜牧水肥車隊成軍，將投入畜牧尿糞集運，讓豬變黃金，推動循環能源經濟。記者蔡維斌／攝影
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雲林第一支畜牧水肥車隊成軍，將投入畜牧尿糞集運，讓豬變黃金，推動循環能源經濟，並...
雲林第一支畜牧水肥車隊成軍，將投入畜牧尿糞集運，讓豬變黃金，推動循環能源經濟，並到田間實作，供人觀摩。記者蔡維斌／攝影
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牧場張麗善農地
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