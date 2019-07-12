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王定宇專程到腦麻學生友人家送禮貼紅榜 感謝多年支持

2019-07-12 18:48聯合報 記者周宗禎╱即時報導

立法委員王定宇為祝賀台南永康大灣國中畢業的腦麻學生郭宇晨錄取台南一中，今天下午前往郭宇晨家張貼金榜題名紅紙。王定宇表示，郭宇晨的求學過程很勵志，值得街坊鄰居共享這份喜悦。

王定宇說，與郭宇晨結識，是他政治生涯中最美妙的一次邂逅，他與郭宇晨成了忘年之交，相知相惜，相互激勵。

王定宇説，他與郭宇晨結識是因2013年起他與台南教師會、教師產業工會、富朗廣告共同推動聖誕心願活動。2014年就讀大灣國小的腦麻重症孩童郭宇晨，怯怯地在聖誕心願卡上寫著，希望與金曲歌王翁立友見面，面對這份另類心願，幾經波折連繄，終於在2015年5月23日促成郭宇晨與翁立友的相見歡，在滿場翁立友「堅持」的歌聲中，實現了郭宇晨的心願。

2016年他首次參選立委的總部成立大會時，郭宇晨坐著輪椅，默默地在台下為他加油，王定宇說，郭宇晨手中雖沒有選票，但郭宇晨的祝福，一直是那場選戰中，驅動著他前進的最大動力。

王定宇説，不服輸的宇晨雖録取台南一中，但為上學方便，雙親選擇讓他就讀離家一百公尺的大灣高中。王定宇表示，郭宇晨永不放棄的精神值得讚許，但郭宇晨父母親長期在學校陪郭宇晨伴讀的毅力，更值得喝采。

王定宇表示，除了祝賀紅紙，他另外送給郭宇晨一支筆。王定宇説，如果翁立友的那首「堅持」是激勵郭宇晨永不放棄的生命密碼，他期待他送的這支筆，能讓郭宇晨勇敢的繼續書寫他的人生故事。

王定宇專程到腦麻學生友人郭宇晨家送禮貼紅榜，感謝多年支持。圖/王定宇提供
王定宇專程到腦麻學生友人郭宇晨家送禮貼紅榜，感謝多年支持。圖/王定宇提供
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王定宇專程到腦麻學生友人郭宇晨家送禮貼紅榜，感謝多年支持。圖/王定宇提供
王定宇專程到腦麻學生友人郭宇晨家送禮貼紅榜，感謝多年支持。圖/王定宇提供
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王定宇南一中
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