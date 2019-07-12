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台南獲贈舊廟木棟架 體會傳統建築精巧

2019-07-12 18:27中央社 台南12日電

85歲的宜蘭縣民簡子明多年前在台中保安宮舊廟拆除時，獨具慧眼出資買下兩組「二通三瓜」木棟架珍藏。今天由女兒代表捐贈給台南市政府展示，進而從不同角度體會傳統建築精巧。

這組木棟架「二通三瓜」，台南市文化局解釋，就是由2根通梁、3個瓜筒所形成的三角形棟架，長、寬、高各約370公分、170公分、210公分。除通梁及瓜筒外，還可見斗、拱、束隨等構件，完整保留廟宇頂部重要木構件的樣貌，可讓人從不同角度體會傳統建築的精巧，極富展示教育價值。

捐贈儀式今天在台南市新營文化中心舉行，由市長黃偉哲代表接受並回贈感謝狀。簡子明的長女簡玉美說，木棟架是傳統廟宇建築的重要構件，默默承受所有重擔，就像父親的個性。

她表示，父親當初只想默默行善，連家人都不知道花了多少錢買回家保存，現在父親生病了，對珍貴文物放心不下。透過捐贈讓木棟架落腳在文化古都台南，可讓世人見證文化資產的延續，也了卻父親心願。

黃偉哲表示，這項文物在一般人眼裡也許只是舊木料，但在關心文物的朋友眼中，則是無價的工藝瑰寶。未來兩座木棟架將由市府妥善保存，並提供各文化中心展出，作為廟宇建築文化教育推廣之用。

台南市政府文化局指出，簡子明有感於近年來新建廟宇多由鋼筋水泥構築，傳統木構造廟宇日漸稀少、相關技術恐因此失傳。因此特別收藏原台中保安宮舊廟的木棟架。大木棟架是廟宇古蹟、歷史建築等有形文化資產中不可或缺的重要建築單元；除實用功能外，更呈現雕刻、彩繪等精彩工藝美學。

在體認到木棟架對於文資保存的重要意義後，文化局曾延聘人間國寶許漢珍司阜進行大木棟架製作的技藝傳習，也製作有木棟架構件模型供作教學、典藏及展示，使大木棟架的傳統技藝得以保存延續。(編輯:孫承武)

歷史建築文化局文物
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