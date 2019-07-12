登革熱防疫空屋藏死角 台南南區長揪出「立即改善」

2019-07-12 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市登革熱疫情告急，南區大恩里已有一登革熱確診病例，轄區各里動員環境巡查、孳清，區長蔡秀琴偕同府南里長陳進興及公所人員巡查台南市私立老吾老院，赫然發現後方有數棟空屋已久沒人居住，屋頂殘破，內部已積水，且鄰近公寓機車停車棚上方也有積水情形，環境堪慮，蔡當場指示所屬通知房屋所有權人立即改善。

老吾老院院方人員表示，4年前在老吾老院中就養的長者有8人登革熱確診而去世，今年台南市再度爆發本土登革熱疫情，讓院方非常擔心周圍環境帶來的威脅。

經實地勘查，發現老吾老院後方有數棟空屋已久沒人居住，從老吾老院建築物上往下看，發現該空屋有些屋頂已殘破，疑似內部有積水，環境堪慮，另鄰近的公寓機車停車棚上方也有積水情形。

蔡當下指示區公所承辦人員儘速通知房屋所有權人改善現況，避免房屋內部積水情形，再度成為登革熱防治上的隱憂。同時，她提醒院方思考是否在圍牆上設置細紗網，阻隔蚊子入侵。另機車棚上的積水，里長表示將和住戶溝通，必要時在水槽下方開孔，解決積水問題。