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調高麥寮回饋金談判破裂 台塑：獨厚麥寮別鄉會吃醋

2019-07-12 17:35聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

台塑六輕針對麥寮鄉要求回饋金從每人每年7200元提高到16800元，今天首度啟動地方溝通平台，經約2小時馬拉松談判，台塑認為獨厚麥寮，鄰近鄉鎮若也跟著要求提高，將沒完沒了。引起麥寮各界不滿，要台塑爽快給答案，最後台塑直言「沒辦法」，因而雙方談判決裂，不歡而散。

麥寮六輕開始量產後，為回饋地方，10年前以補助家戶用電和健保為基礎，按人頭每人每月補助600元，1年合計7200元，以麥寮目前約有4萬6千多人，台塑每年約支付3億多元敦親睦鄰經費。

為強化溝通，六輕與鄉公所和代表會成立「溝通平台」，今天召開第一次平台會議，由鄉長蔡長昆、鄉代會主席韓青山及麥寮六輕管理部副總經理陳文仰擔任召集人，縣議員許志豪、許留賓、縣府建設處長李俊興及村長等數十人與會。

對於眾所關切的六輕回饋金是否能從7200元提高到1萬6800元，與會人士紛紛要求台塑說清楚，台塑副總陳文仰說，台塑回饋地方無時無刻都在做，除7200元回饋金，也為麥寮建造社教園區、圖書館等許多可供民眾生活休閒健康使用的館場。

陳文仰說，如果只調高麥寮，會讓鄰近幾個鄉吃醋，甚至也跟著要求調整回饋，這樣下去沒完沒了，台塑不僅只面對麥寮，還要面對其他鄉鎮，麥寮這樣的要求實很為難，何況調高金額也需台塑四大公司董事會同意，非他一個人說了算。

縣議員許志豪說，當年台塑提出回饋金，主要是為補助麥寮家戶用電和健保之用，受限於電業法，無法直接補助用電，才會衍生後來7200元的回饋金，這不是麥寮人向台塑要的，而是台塑主動回饋的。

中興村長許再發、橋頭村長許清煌等人表示，台塑若有誠意回饋，不必說一大堆理由，台塑有賺錢回饋地方也符合共榮共存，若沒賺錢麥寮人也不會要回饋。村長吳子瑋則要求回饋及工安理賠應要建立一套標準SOP，以化解爭議。

縣議員許留賓等人也說，回饋金已施行10年了，隨物價、電費和健保都調漲，地方才會要求調高，六輕的汙染、交通及工安事故都直接威脅麥寮人的生命，台塑獨厚麥寮也合情合理，和外鄉鎮無關，如台拒絕調整，未來只有抗爭一路。

鄉長蔡長昆也要求台塑「嘜擱拖啦，調不調一句話！」。大家追問催促之下，最後陳文仰當場明確說「沒辦法」，第一次平台談判因而破裂，雙方不歡而散。有村長和代表揚言未來只有抗爭一路可走。

回饋金要不要調高，麥寮鄉長蔡長昆要台塑代表爽快給一句話就好，別再拖拉。記者蔡維斌...
回饋金要不要調高，麥寮鄉長蔡長昆要台塑代表爽快給一句話就好，別再拖拉。記者蔡維斌／攝影
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對於回饋金是否調高，六輕麥寮管理部副總經理陳文仰直言「沒辦法！」。記者蔡維斌／攝...
對於回饋金是否調高，六輕麥寮管理部副總經理陳文仰直言「沒辦法！」。記者蔡維斌／攝影
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六輕和麥寮第一場溝通平台會議，談判破裂，地方各界起身離去，不歡而散。記者蔡維斌／...
六輕和麥寮第一場溝通平台會議，談判破裂，地方各界起身離去，不歡而散。記者蔡維斌／攝影
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縣議員許志豪強調回饋金是台塑主動給的，他期待台塑建立一套SOP機制，以能回應電價...
縣議員許志豪強調回饋金是台塑主動給的，他期待台塑建立一套SOP機制，以能回應電價和健保的調漲，落實回饋。記者蔡維斌／攝影
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六輕和麥寮首度啟動地方通平台會議，商討六輕回饋金調高的問題。記者蔡維斌／攝影
六輕和麥寮首度啟動地方通平台會議，商討六輕回饋金調高的問題。記者蔡維斌／攝影
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六輕和麥寮首度啟動地方通平台會議，針對六輕回饋金調高的問題，民代和六輕代表你來我...
六輕和麥寮首度啟動地方通平台會議，針對六輕回饋金調高的問題，民代和六輕代表你來我往，討論熱烈。記者蔡維斌／攝影
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