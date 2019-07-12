調高麥寮回饋金談判破裂 台塑：獨厚麥寮別鄉會吃醋

2019-07-12 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



台塑六輕針對麥寮鄉要求回饋金從每人每年7200元提高到16800元，今天首度啟動地方溝通平台，經約2小時馬拉松談判，台塑認為獨厚麥寮，鄰近鄉鎮若也跟著要求提高，將沒完沒了。引起麥寮各界不滿，要台塑爽快給答案，最後台塑直言「沒辦法」，因而雙方談判決裂，不歡而散。

麥寮六輕開始量產後，為回饋地方，10年前以補助家戶用電和健保為基礎，按人頭每人每月補助600元，1年合計7200元，以麥寮目前約有4萬6千多人，台塑每年約支付3億多元敦親睦鄰經費。

為強化溝通，六輕與鄉公所和代表會成立「溝通平台」，今天召開第一次平台會議，由鄉長蔡長昆、鄉代會主席韓青山及麥寮六輕管理部副總經理陳文仰擔任召集人，縣議員許志豪、許留賓、縣府建設處長李俊興及村長等數十人與會。

對於眾所關切的六輕回饋金是否能從7200元提高到1萬6800元，與會人士紛紛要求台塑說清楚，台塑副總陳文仰說，台塑回饋地方無時無刻都在做，除7200元回饋金，也為麥寮建造社教園區、圖書館等許多可供民眾生活休閒健康使用的館場。

陳文仰說，如果只調高麥寮，會讓鄰近幾個鄉吃醋，甚至也跟著要求調整回饋，這樣下去沒完沒了，台塑不僅只面對麥寮，還要面對其他鄉鎮，麥寮這樣的要求實很為難，何況調高金額也需台塑四大公司董事會同意，非他一個人說了算。

縣議員許志豪說，當年台塑提出回饋金，主要是為補助麥寮家戶用電和健保之用，受限於電業法，無法直接補助用電，才會衍生後來7200元的回饋金，這不是麥寮人向台塑要的，而是台塑主動回饋的。

中興村長許再發、橋頭村長許清煌等人表示，台塑若有誠意回饋，不必說一大堆理由，台塑有賺錢回饋地方也符合共榮共存，若沒賺錢麥寮人也不會要回饋。村長吳子瑋則要求回饋及工安理賠應要建立一套標準SOP，以化解爭議。

縣議員許留賓等人也說，回饋金已施行10年了，隨物價、電費和健保都調漲，地方才會要求調高，六輕的汙染、交通及工安事故都直接威脅麥寮人的生命，台塑獨厚麥寮也合情合理，和外鄉鎮無關，如台拒絕調整，未來只有抗爭一路。