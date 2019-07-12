西拉雅文化觀光漸熱 北頭洋辦6場導覽人才培訓

2019-07-12 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



西拉雅族四大社之一的蕭壟社佳里「北頭洋」平埔聚落，今年暑假舉辦6場次的「西拉雅蕭壟社部落西拉雅文化導覽解說培訓」活動，7月21日至8月25日連續六個周日，為了復興平埔文化，還辦理西拉雅族語及十字繡的教學課程，對有興趣者都可報名， 報名電話0953235308、北頭洋發展協會總幹事許献平。

北頭洋發展協會理事長楊俊陞表示，北頭洋的西拉雅族阿立祖信仰超過1500年以上，得天獨厚擁有400餘年史籍記載，並擁有荷蘭井、飛番墓、望高寮、飛沙崙等特殊景點，1999年恢復失傳百年以上年的阿立祖夜祭，並在2010年登錄為「縣定民俗」無形文化資產。

近年來政府部門重視北頭洋發展，擬定5年發展計畫，去年剛完成登山步道、景觀平台及荷蘭景觀意象，今年即將完成另一條登山步道及望高寮的重建，正購地擬建平埔文物館。

許獻平說，北頭洋的觀光日漸繁盛，導覽解說人員卻明顯不足，為因應不斷成長的觀光人潮，提升導覽解說素質，以及未來平埔文物館的解說，特別規畫舉辦「108年度西拉雅蕭壟社部落西拉雅文化導覽解說培訓」活動，希藉由導覽解說培訓，培育出更多人，尤其是年輕人投入北頭洋導覽解說的行列，讓北頭洋部落文化得以傳承，社區能永續發展。

西拉雅文化導覽解說活動規畫連續6個周日共6天的導覽解說課程，規畫以西拉雅族、蕭壟社及北頭洋等為主題，前5周請專家學者授課，第6周驗收成果，學員必須參加筆試及接受現場導覽解說考核，作為進階培訓的依據，再經三次以上的實習導覽方可成為北頭洋解說隊的成員。