台南將設農業循環資源利用研究中心 安定區居民抗議

2019-07-12 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



農委會有意在台南白河、新營、六甲、安定等選址設置「農業資源循環利用研究中心」，引起居民不滿，擔心未來散發惡臭味將汙染環境，議員林志展今天下午率領安定區多名里長到台南市政府，向農業局長李朝塘遞連署書，反對蓋設該研究中心。

林志展指出，安定區是南科園區的一部分，政策目標是要朝電子高科技產業發展，設置農業循環資源設施是反其道而行，阻礙地方發展。他表示，安定區轄內僅有零星畜禽養殖，不應承受全市的畜禽糞便，且遠由他區運送到安定處理，不符經濟成本。

林志展說，安定區腹地狹小，人口聚集，根本不符合場址距離住宅區1公里以上的設置標準；水、空氣、土壤的汙染會汙染農作物，進入食物鏈，影響居民的健康與生命的安全，並影響安定區的農業經濟。

農業局回應，台南市畜牧場的畜禽糞便去化處理量能不足，所以藉由行政院農業委員會推動「農業循環資源利用研究中心」，請台糖公司盤點台南市地點，並由農委會和農業局評估各土地設置的可行性。

農業局表示，現階段地點仍在評估中，尚未確認於何處設置，且會將各項客觀條件、法令規定、民眾意見列入整體評估的考量。