國民黨嘉義市立委初選傅大偉出線 「有信心贏」

2019-07-12 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



國民黨嘉義市立委初選，市議員傅大偉和張秀華胞弟張炳文都登記參選，嘉義市黨部今天召開委員會，有25名委員參加，傅大偉和張炳文輪流發表政見理念及訴求，超過一半的委員支持傅大偉成為黨的提名人選，市黨部下午將把名單呈報給中央黨部，傅大偉表示「有信心贏」。

市黨部表示，經委員會投票表決通過建議黨中央提名傅大偉，黨部將報請中央黨部於下周三中常會審核提名。

傅大偉與對手民進黨嘉義市議員王美惠有許多共通點，兩人擔任過4屆市議員、騎機車凸全嘉義市，傅大偉去年為東區第一高票市議員，王美惠是西區第一高票市議員。

傅大偉表示，自己長期在東區經營，相對西區較弱，未來會配合黨舉辦客廳會、拜票等活動，讓嘉義市民了解他過去4屆市議員做了什麼，以及未來他到中央要為嘉義市做什麼。

他認為，擔任立委是比能力、有內涵和問政品質，他在市議會表現有目共睹，可受公評，市民需要有充分想法的人，不可單靠接地氣，他有信心贏得立委選戰。傅大偉今天跑行程時正好遇到國民黨總統初選參選人朱立倫，朱得知嘉義市立委初選由傅大偉出現，「恭喜！繼續努力！」